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Lawson zostane Verstappenovým tímovým kolegom aj v Monze

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Jazdec tímu Red Bull Liam Lawson z Nového Zélandu v akcii počas Veľkej ceny Holandska Formuly 1 v Zandvoorte v Holandsku v nedeľu 23. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Lawson opäť zaujme Hadjarovo miesto, zatiaľ čo Júki Cunoda bude pokračovať v tíme Racing Bulls.

Autor TASR
Milton Keynes 2. septembra (TASR) - Novozélandský pilot F1 Liam Lawson zostane tímovým kolegom Maxa Verstappena v Red Bulle aj počas VC Talianska. Francúz Isack Hadjar sa nestihol zotaviť zo zranenia zápästia a vynechá druhé podujatie prestížneho seriálu za sebou.

Lawson opäť zaujme Hadjarovo miesto, zatiaľ čo Júki Cunoda bude pokračovať v tíme Racing Bulls. „Liam bude v Monze jazdiť po boku Maxa, zatiaľ čo Isack po zranení zápästia počas letnej prestávky naďalej dosahuje povzbudivý pokrok. Tím pozorne sleduje jeho rehabilitáciu a pri jeho návrate do súťažného diania nebude zbytočne riskovať,“ citovala z vyhlásenia Red Bullu agentúra AP.

Hadjar bol už na VC Holandska iba v úlohe diváka. Lawson obsadil v Zandvoorte siedme miesto a momentálne prežíva svoju najlepšiu sezónu v F1. V poradí jazdcov mu patrí deviata priečka tesne za Hadjarom.
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