Lawsonová povedie ženskú reprezentáciu USA na OH 2028 v Los Angeles

Ilustračná snímka. Foto: TASR

New York 22. septembra (TASR) - Bývalá americká reprezentantka Kara Lawsonová sa stala hlavnou trénerkou ženského basketbalového tímu USA na nasledujúce štyri roky. Družstvo tak povedie aj na domácich OH v Los Angeles v roku 2028.

Štyridsaťštyriročná Lawsonová získala ako hráčka zlato na OH 2008 v Pekingu a v minulosti pôsobila aj ako asistentka pri zlatej generácii na MS 2022 a OH 2024 v Paríži. Prvé veľké podujatie ako hlavná trénerka absolvuje na budúcoročných MS v Nemecku. „Viesť národný tím je najlepšia práca v športe v našej krajine. Cítim veľkú hrdosť a vďačnosť,“ citovala 44-ročnú koučku agentúra AP.
