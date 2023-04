Lazio dostalo trest za správanie fanúšikov

Rím 4. apríla (TASR) - Taliansky futbalový klub Lazio Rím dostal trest za výtržnosti fanúšikov, ktorí počas duelu s mestským rivalom AS pokrikovali antisemitské heslá.



Vedenie Serie A udelilo klubu podmienečný trest uzatvorenia severnej tribúny na Stadio Olimpico na jeden zápas, kde chodí tvrdé jadro fanúšikov Lazia. Klub sa vyhol prísnejším sankciám, keďže sám potrestal trojicu fanúšikov doživotným zákazom vstupu na svoj štadión.



Trest dostal muž, ktorý prišiel na derby s mestským rivalom AS (1:0) v tričku s nápisom "Hitlerson" a číslom 88, ktoré je numerický kód pre písmená HH - skratku nacistického pozdravu "Heil Hitler". Miestne úrady ho vypátrali vďaka kamerovým systémom po tom, čo sa jeho fotografie začali šíriť na sociálnych sieťach. Ďalší dvaja fanúšikovia Lazia dostali doživotné zákazy za pozdravy, ktoré sú spájané s fašizmom. Lazio už predtým dostalo trest za rasistické prejavy svojich fanúšikov voči Samuelovi Umtitimu a Lameckovi Bandovi z Lecce a odohralo jeden zápas s časťou zavretých tribún.



Fanúšikovia Lazia majú dlhú históriu diskriminačného správania či prejavov sympatií k talianskemu fašistickému režimu, za čo dostal klub už veľké množstvo pokút a ďalších sankcií v domácich súťažiach i pohárovej Európe. Momentálne sa nachádza na 2. mieste Serie A a má vykročené k postupu do európskych pohárov.