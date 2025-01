Lazio má istý postup, Slavia bez Schranza prehrala v Solúne 0:2

7. kolo ligovej fázy EL:



Eintracht Frankfurt - Ferencváros Budapešť 2:0 (0:0)



Góly: 49. Uzun, 59. Ekitike







FK RFS Riga - Ajax Amsterdam 1:0 (0:0)



Gól: 78. Marchiev







IF Elfsborg - OGC Nice 1:0 (0:0)



Gól: 62. Henriksson







Manchester United - Glasgow Rangers 2:1 (0:0)



Gól: 52. Butland (vlastný), 90.+2 Fernandes - 88. Dessers







PAOK Solún - SK Slavia Praha 2:0 (0:0)



Góly: 26. Schwab (z 11 m), 56. Konstantelias







Ludogorec Razgrad - FC Midtjylland 0:2 (0:1)



Gól: 18. Osorio, 90.+5 Byskov







Royale Union Saint-Gilloise - SC Braga 2:1 (0:1)



Góly: 50. a 74. Ivanovič - 16. El Ouazzani







Lazio Rím - Real Sociedad San Sebastian 3:1 (3:0)



Góly: 5. Gila, 32. Zaccagni, 34. Castellanos - 83. Barrenetxea. ČK: 30. Muňoz (San Sebastian) po 2. ŽK



AZ Alkmaar - AS Rím 1:0 (0:0)



Gól: 80. Parrott







FC Porto - Olympiacos Pireus 0:1 (0:0)



Gól: 79. El Kaabi







FC Viktoria Plzeň - RSC Anderlecht 2:0 (2:0)



Góly: 3. Červ, 45. Adu







Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon 0:0







FK Bodö/Glimt - Maccabi Tel Aviv 3:1 (1:1)



Góly: 39. a 65. Högh (druhý z 11 m), 62. Evjen – 12. Peretz







Malmö FF - FC Twente Enschede 2:3 (1:1)



Góly: 32. Johnsen, 79. Christiansen – 28. Steijn (z 11 m), 61. van Wolfswinkel (z 11 m), 64. Lagerbielke







FK Karabach - FCSB 2:3 (2:2)



Góly: 1. Andrade, 41. Dawa (vlastný) – 7. a 73. ut, 45+4. Miculescu







TSG 1899 Hoffenheim - Tottenham Hotspur 2:3 (0:2)



Góly: 68. Stach, 88. Mokwa Ntusu - 22. a 77. Son, 3. Maddison







tabuľka:



1. Lazio 7 6 1 0 17:4 19 *



2. Frankfurt 7 5 1 1 14:8 16



3. Bilbao 7 5 1 1 12:6 16



4. Manchester Utd 7 4 3 0 14:9 15



5. Lyon 7 4 2 1 15:7 14



6. Tottenham 7 4 2 1 14:9 14



7. Anderlecht 7 4 2 1 11:8 14



8. FCSB 7 4 2 1 10:7 14



-----------------------------------



9. Galatasaray 7 3 4 0 18:14 13



10. Bodo/Glimt 7 4 1 2 13:10 13



11. Plzeň 7 3 3 1 12:9 12



12. Olympiakos 7 3 3 1 6:3 12



13. Rangers 7 3 2 2 14:9 11



14. Alkmaar 7 3 2 2 10:9 11



15. Royale Union 7 3 2 2 7:6 11



16. Ajax 7 3 1 3 14:7 10



17. PAOK 7 3 1 3 12:8 10



18. Real Sociedad 7 3 1 3 11:9 10



19. Midtjylland 7 3 1 3 7:7 10



20. Elfsborg 7 3 1 3 9:11 10



21. AS Rím 7 2 3 2 8:6 9



22. Ferencváros 7 3 0 4 11:12 9



23. Fenerbahce 7 2 3 2 7:9 9



24. Besiktas 7 3 0 4 10:14 9



-----------------------------------



25. FC Porto 7 2 2 3 12:11 8



26. Twente 7 1 4 2 7:9 7



27. Braga 7 2 1 4 8:12 7



28. Hoffenheim 7 1 3 3 7:11 6



29. Tel Aviv 7 2 0 5 8:16 6



30. Riga 7 1 2 4 6:12 5



31. Slavia Praha 7 1 1 5 5:9 4



32. Malmö FF 7 1 1 5 8:15 4



33. Ludogorec 7 0 3 4 3:10 3



34. Karabach 7 1 0 6 6:17 3



35. Nice 7 0 2 5 6:15 2



36. Dynamo Kyjev 7 0 1 6 4:18 1



* priamy postup do osemfinále

Bratislava 23. januára (TASR) - Futbalisti Lazia Rím si zabezpečili priamy postup do osemfinále Európskej ligy. Rozhodlo o tom ich víťazstvo vo štvrtkovom dueli 7. kola nad Realom Sociedad San Sebastian 3:1. Rimania tak potvrdili pozíciu tabuľkového lídra, na konte majú 19 bodov.O svojom triumfe rozhodli už v prvom polčase, keď skórovali Mario Gila, Mattia Zaccagni a Valentin Castellanos. Hosťom navyše skomplikovalo situáciu vylúčenie Aihena Muňoza, obranca musel ísť predčasne pod sprchy po druhej žltej karte. Napriek tomu sa oslabení Španieli dočkali gólu z kopačky Andera Barrenetxeu.Slavia Praha sa predstavila na pôde gréckeho PAOK Solún. "Zošívaní" pred zápasom figurovali v tabuľke so štyrmi bodmi až na 29. mieste, víťazstvom si chceli výrazne vylepšiť pozíciu v boji o play off. V zostave hostí chýbal pre chorobu slovenský reprezentant Schranz, jeho spoluhráči napokon prehrali 0:2.Manchester United, ktorý sa v Premier League trápi, si chcel napraviť chuť v ostrovnom dueli proti Glasgowu Rangers. "Červeným diablom" sa to podarilo, Škótov zdolali 2:1 vďaka gólu Bruna Fernandesa v druhej minúte nadstavenia a spolu s Laziom a Galatasarayom Istanbul ešte neprehrali.O najväčšie prekvapenie sa postarala Riga, lotyšský tím zdolal holandský Ajax Amsterdam 1:0 a pripísal si prvý triumf.Prekvapili aj futbalisti Viktorie Plzeň, na domácom trávniku zdolali Anderlecht Brusel 2:0. Belgický tím sa po prvej prehre v ligovej fáze prepadol v priebežnej tabuľke z tretieho na piate miesto.Tím zo západu Čiech išiel do vedenia už v 3. minúte po presnej strele Lukáša Červa. Tesne pred koncom prvého polčasu sa presadil aj Prince Adu a zariadil tretí triumf "Viktorianov" v súťaži. Plzeň si vďaka tomuto víťazstvu zaistila účasť aj v jarnej fáze, istotu majú aj Belgičania.Prvý triumf v súťaži od 24. októbra dosiahol Tottenham Hotspur. Na pôde Hoffenheimu uspel 3:2 a nemeckému tímu pripravil tretiu prehru v základnej fáze.Olympique Lyon remizoval na pôde Fenerbahce Istanbul 0:0 a prvé víťazstvo si pripísalo Twente Enschede. Holanďania uspeli v Malmö 3:2.