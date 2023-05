Lazio oddialilo majstrovské oslavy Neapola, AC Miláno doma zakoplo

Rím 4. mája (TASR) - Futbalisti Lazia Rím oddialili majstrovské oslavy Neapola. V 33. kole talianskej Serie A zvíťazili nad Sassuolom 2:0 a udržali si teoretickú šancu na titul. Neapol čakal vo štvrtok duel na pôde Udinese, v ktorom mu na definitívny zisk "scudetta" stačila aj remíza.



Lazio si vďaka zisku troch bodov proti Sassuolu vylepšilo svoju pozíciu v boji o skupinovú fázu Ligy majstrov. Pred piatou Atalantou Bergamo má šesťbodový náskok. "Sme veľmi šťastní z tohto víťazstva. Vieme, že v tejto fáze sezóny nebude žiadny zápas jednoduchý a získavať body bude ťažké," povedal pre DAZN útočník Felipe Anderson, ktorý v 14. minúte nasmeroval Lazio k víťazstvu. Jeho presný zásah prišiel päť minút po kurióznej situácii. Gól jeho spoluhráča Cira Immobileho rozhodcovia najskôr neuznali pre ofsajd a VAR následne zmenil toto rozhodnutie. Po ďalšom skúmaní však gól predsa len neplatil, keďže sa ukázalo, že Immobile bol v ofsajde už skôr.



Triumf nad Sassuolom je pre Lazio o to cennejší, že v najbližšom zápase sa predstaví na ihrisku AC Miláno. Bodový rozdiel medzi Laziom a siedmym AS Rím je iba šesť bodov. Na štvrtej priečke je priebežne milánsky Inter, ktorý aj bez zraneného slovenského obrancu Milana Škriniara potvrdil pozíciu favorita a v stredu zvíťazil na ihrisku Hellasu Verony presvedčivo 6:0. Prvýkrát od polovice januára skóroval Edin Džeko, ktorý zaznamenal dva góly a pomohol tímu k tretiemu víťazstvu za sebou. "Samozrejme, že pre útočníka sú dôležité body a góly, ale nepozerám sa na štatistiky. Pre nás je dôležité zvíťaziť v Lige majstrov, kvalifikovať sa do nej na budúcu sezónu a zvíťaziť v Talianskom pohári," zdôraznil Džeko, ktorého tím nastúpi v stredu 10. mája na úvodné semifinále LM proti AC Miláno. Milánske AC doma iba remizovalo so zachraňujúcim sa Cremonese 1:1 a v tabuľke kleslo na 6. miesto. Hráči Juventusu Turín zastavili sériu bez víťazstva na čísle štyri a po triumfe 2:1 nad Lecce sú na priebežnej tretej priečke.