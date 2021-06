Lazio ohlásilo nezvyčajnou formou, že novým trénerom bude Sarri

Rím 9. júna (TASR) - Taliansky futbalový klub Lazio Rím oficiálne potvrdil angažovanie Maurizia Sarriho do funkcie trénera.



"Lazio oznamuje, že Maurizio Sarri sa stal novým trénerom," cituje agentúra dpa vyhlásenie Rimanov.



Klub predtým naznačil angažovanie Sarriho nezvyčajnou formou na sociálnej sieti Twitter. Tweet pozostával z ´emodži´ so znakom cigarety, klubu, teplákovej súpravy a banky.



Šesťdesiatdvaročný Sarri, ktorý naposledy viedol Juventus Turín (2019 – 2020), je náruživý fajčiar a v minulosti pracoval v banke. Lazio začalo hľadať nového trénera po tom, čo zmluvu so šiestym tímom minulého ročníka Serie A nepredĺžil Simone Inzaghi.



Talianske médiá informovali, že sa vedenie Lazia so Sarrim dohodlo na dvojročnom kontrakte.