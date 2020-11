Lazio Rím a Juventus Turín remizovali 1:1

Seria A - 7. kolo:



Lazio Rím - Juventus Turín 1:1 (0:1)



Góly: 90.+5 Caicedo - 15. Ronaldo

/D. Vavro nefiguroval na zápasovej súpiske Lazia/





Atalanta Bergamo - Inter Miláno 1:1 (0:0)



Góly: 79. Mirančuk - 58. Martinez

/M. Škriniar odohral za Inter celý zápas/



FC Janov - AS Rím 1:3 (0:1)



Góly: 50. Pjaca - 45.+2, 67. a 85. Mchitarjan





FC Turín - FC Crotone 0:0



ČK: 87. Luperto (Crotone) po 2. ŽK

Rím 8. novembra (TASR) - Futbalisti Lazia Rím remizovali v nedeľňajšom zápase 7. kola talianskej ligy doma s Juventusom Turín 1:1, keď vyrovnali v piatej minúte nadstaveného času.O prvý gól duelu sa postaral v 15. minúte Cristiano Ronaldo, ktorý zblízka usmernil do siete prudkú prihrávku Juana Cuadrada z pravej strany. Ronaldo potom opustil ihrisko štvrťhodinu pred koncom po problémoch s členkom. Bod pre Lazio zariadil v 95. minúte strelou z otočky striedajúci Felipe Caicedo po akcii Joaquina Correu.Pre obhajcu titulu to bola štvrtá remíza v ligovej sezóne, v tabuľke je priebežne štvrtý s mankom troch bodov na AC Miláno. Milánčania majú k dobru večerný domáci duel s Hellasom Verona. Na treťom mieste je AS Rím po triumfe na pôde FC Janov 3:1, ktorý hetrikom zariadil Henrich Mchitarjan. Inter Miláno remizoval na ihrisku Atalanty Bergamo 1:1, za hostí odohral celý duel slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar.