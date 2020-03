Lazio Rím a Neapol chcú začať s tréningom napriek šíriacemu sa vírusu

Rím 22. marca (TASR) - Napriek šíriacemu sa koronavírusu chcú niektoré talianske futbalové kluby čoskoro obnoviť tréningy. Týka sa to najmä tímov z juhu krajiny. Zámer začať s prípravou avizovalo Lazio Rím i SSC Neapol, ich plány sa však nepozdávajú niektorým politikom.



Proti je napríklad starosta obce Castel Volturno, kde má tréningové priestory Neapol. Prezident "Partenopei" Aurelio De Laurentiis by chcel, aby mužstvo začalo trénovať už v stredu. "V tejto chvíli musí ísť šport do úzadia, pretože prioritou je verejné zdravie," oponuje mu starosta Luigi Umberto Petrella, ktorý si myslí, že vláda by mala prijať prísnejšie preventívne opatrenia.



Lazio je v ligovej tabuľke na druhom mieste o bod za Juventusom Turín. Hoci nie je isté či sa Serie A vôbec dohrá, prezident klubu Claudio Lotito chce udržať hráčov vo forme.



V opačnej pozícii sú kluby zo severu Talianska. Tamojšie regióny sú najviac zasiahnuté koronavírusom a adekvátne reagujú aj miestne tímy. Juventus Turín či AC Miláno uviedli, že neplánujú začať s tréningami skôr ako 3. apríla. Ich rozhodnutie podčiarkli aj pozitívne testy hráčov na ochorenie COVID-19. Juventus potvrdil nákazu u Danieleho Ruganiho, Blaiseho Matuidiho a Paula Dybalu. V AC ochorel Daniele Maldini, syn dlhoročného kapitána a v súčasnosti technického riaditeľa Milánčanov Paola, ktorý je tiež pozitívny na vírus.



V Taliansku evidujú viac ako 53-tisíc prípadov a 4825 úmrtí - najviac na svete.