Lazio Rím remizovalo s Fiorentinou

Lazio Rím - AC Fiorentina 1:1 (1:0)



Góly: 8. Casale - 49. Gonzalez

Juventus Turín - AC Monza 0:2 (0:2)



Góly: 18. Ciurria, 39. Dany Mota

AC Miláno - Sassuolo Calcio 2:5 (1:3)



Góly: 24. Giroud, 81. Origi - 19. Defrel, 21. Frattesi, 30. Berardi, 47. Lauriente (z 11m), 79. Henrique

Rím 29. januára (TASR) - Futbalisti AC Miláno prehrali v nedeľňajšom zápase 20. kola talianskej Serie A so Sassuolom vysoko 2:5 a z posledných štyroch ligových duelov získali len dva body. "Rossoneri" figurujú na štvrtom mieste tabuľky o bod pred rímskymi Laziom a AS, ktoré hrali neskôr v nedeľu svoje zápasy 20. kola.Hostia sa ujali vedenia v 19. minúte po góle Gregoireho Defrela a už o dve minúty pridal druhý zásah Davide Frattesi. AC odpovedalo v 24. minúte gólom Oliviera Girouda, no do prestávky vrátil Sassuolu dvojgólový náskok Domenico Berardi. Ihneď po zmene strán premenil penaltu Armand Lauriente a v 79. minúte zvýšil už na 5:1 Matheus Henrique. Krátko na to len skorigoval výsledok Divock Origi. Berardi pridal ku gólu aj tri asistencie. Sassuolo vďaka výhre poskočilo na 16. miesto tabuľky. Rozhodcovia neuznali AC dva góly pre ofsajd.Juventus Turín prehral doma s Monzou 0:2 a v uplynulých troch dueloch získal len jediný bod. Lazio Rím nevyužilo príležitosť bodovo sa dotiahnuť na druhý Inter, keď iba remizovalo s Fiorentinou 1:1.