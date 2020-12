Lazio Rím zdolal SSC Neapol v zápase 13. kola Serie A

Serie A - 13. kolo:



Lazio Rím - SSC Neapol 2:0 (1:0)



Góly: 9. Immobile, 56. Alberto



/S. Lobotka (SSC) nastúpil v 64. min. + ŽK/







Atalanta Bergamo - AS Rím 4:1 (0:1)



Góly: 59. Zapata, 70. Gosens, 72. Muriel, 85. Iličič - 3. Džeko







Benevento Calcio - FC Janov 2:0 (0:0)



Góly: 57. R. Insigne, 89. Sau (z 11 m)







Cagliari Calcio - Udinese Calcio 1:1 (1:0)



Góly: 27. Lykojannis - 57. Lasagna







Inter Miláno - Spezia Calcio 2:1 (0:0)



Góly: 51. Hakimi, 71. Lukaku (z 11 m) - 90.+4. Piccoli



/M. Škriniar (Inter) odohral celý duel/







US Sassuolo - AC Miláno 1:2 (0:2)



Góly: 89. Berardi - 1. Leao, 26. Saelemaeckers



/L. Haraslín (Sassuolo) na lavičke náhradníkov/







FC Turín - FC Bologna 1:1 (0:0)



Góly: 69. Verdi - 78. Soriano



Rím 20. decembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v zostave aj so slovenským obrancom Milanom Škriniarom si pripísali šieste víťazstvo za sebou v talianskej Serie A. V nedeľu v zápase 13. kola zdolali nováčika zo Spezie 2:1. Škriniar odohral celý duel.Za "modro-čiernych" sa po prestávke presadil po rýchlom protiútoku marocký obranca Aschraf Hakimi v 51. minúte a belgický zakončovateľ Romelu Lukaku z pokutového kopu v 71. minúte. Hostia iba znížili v úplnom závere zásluhou Roberta Piccoliho.Vedúci tím ligy AC Miláno po dvoch remízach opäť zvíťazil, keď uspel na ihrisku Sassuola 2:1. Oba svoje góly dal už v prvej polhodine. Rafael Leao otvoril skóre duelu po rekordných šiestich sekundách sa dosiahol najrýchlejší gól v histórii Serie A. Portugalčan tak prekonal Paola Poggiho, ktorý podľa AP v roku 2001 skóroval za Piacenzu proti Fiorentine po ôsmich sekundách. Domáci znížili až v závere, na ich lavičke presedel celý duel slovenský stredopoliar Lukáš Haraslín. AC je na čele tabuľky o bod pred Interom.FC Turín remizoval v úvodnom nedeľnom zápase na domácej tráve s FC Bologna 1:1.Atalanta Bergamo strelila AS Rím v druhom polčase štyri góly a triumfovala 4:1. Rimania tak premrhali šancu bodovo sa dotiahnuť na tretí Juventus Turín a patrí im štvrtá priečka v tabuľke.Lazio Rím doma zdolalo SSC Neapol 2:0, v drese hostí naskočil do hry v 64. minúte slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka a videl žltú kartu. Neapol je piaty, Lazio ôsme.