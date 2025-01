Lazio s osemfinálovou miestenkou v EL, Baroni: Som na hráčov hrdý

Bratislava 24. januára (TASR) - Lazio Rím si ako prvý tím v tejto sezóne zabezpečil miestenku v osemfinále futbalovej Európskej ligy. K definitíve by mu stačila aj remíza vo štvrtkovom zápase 7. kola ligovej fázy proti Realu Sociedad San Sebastian, ale domáci klub nenechal nič na náhodu, už v prvom polčase nasúkal účastníkovi španielskej La Ligy tri góly a napokon zvíťazil 3:1. Tréner "Biancocelesti" Marco Baroni netajil spokojnosť so suverénnym výkonom svojho tímu.



"Moji zverenci si zaslúžia kompliment. To, čo predvádzajú, nepovažujem za bežnú vec. Aj proti Realu Sociedad nám chýbalo zo zdravotných dôvodov množstvo hráčov, no toto mužstvo ma dokáže konštantne nadchýnať a som hrdý, že môžem trénovať túto skupinu futbalistov. Čaká nás ešte dlhá cesta, nič sme zatiaľ nedokázali, ale viem, že sa môžem na tento tím spoľahnúť a že sa naďalej chce zlepšovať," spokojne konštatoval Baroni.



Lazio si vybudovalo základ víťazstva už v prvom polčase, keď sa gólovo presadili Mario Gila, Mattia Zaccagni a Valentin Castellanos. Hosťom skomplikovalo situáciu vylúčenie Aihena Muňoza, obranca musel ísť predčasne pod sprchy po druhej žltej karte. Oslabený Real Sociedad dokázal v závere už len skorigovať prehru zásluhou Andera Barrenetxeu. Rimania potvrdili pozíciu lídra, tabuľku hlavnej fázy vedú s 19 bodmi, s trojbodovým náskokom pred dvojicou Eintracht Frankfurt - Athletic Bilbao. Škvrnou na víťazstve bolo iba zranenie Nuna Tavaresa, ktorý musel striedať už v závere prvého polčasu. Portugalský obranca má problémy s priťahovačom na ľavej nohe. "Našťastie, dokázal to rýchlo rozpoznať a striedaním sa vyhol vážnejšiemu poškodeniu. Je dôležitý článok našej zostavy, uvidíme, čo povedia vyšetrenia," dodal Baroni pre Football Italia.



Cenné víťazstvo vybojovali hráči Manchestru United, ktorí zdolali Glasgow Rangers 2:1 vďaka gólu Bruna Fernandesa z druhej minúty nadstaveného času. "Červení diabli" spolu s Laziom a Galatasarayom Istanbul ešte v tohtosezónnej edícii EL neprehrali, v tabuľke figurujú na štvrtom mieste a priamy postup do osemfinále majú na dosah. V záverečnom dueli v Bukurešti proti FCSB im stačí k istote aj remíza. "Nebol to remízový zápas, zaslúžili sme si dať ten víťazný gól a vyhrať. Vedeli sme, že zápas bude náročný. Začali sme dobre, tempo duelu nám pomohlo, boli sme lepší na lopte, vedeli sme ju kontrolovať. Niekedy sme síce kontrolu stratili, ale myslím si, že sme si vypracovali veľké množstvo šancí na to, aby sme zvíťazili. Veľmi sme tento triumf potrebovali," hodnotil výkon "červených diablov" tréner Ruben Amorim, ktorého tím sa v anglickej Premier League trápi.



Kuriozitou bol vlastný gól brankára hostí Jacka Butlanda, ten si v 52. minúte po centri Christiana Eriksena z rohového kopu "vyboxoval" loptu nešťastne do vlastnej brány. Butland bol pritom v nedávnej minulosti v ManU na polročnom hosťovaní, na Old Trafford si však ako náhradný brankár veľa nezachytal. Do zostavy Rangers sa vrátil po mesačnej pauze zavinenej zranením nohy. "Jack nás v druhom polčase niekoľkokrát podržal. Nerád by som sa na ten moment veľmi sústredil. Taký je život brankára," okomentoval kiks Butlanda tréner škótskeho klubu Philippe Clement. Rangers utrpeli druhú prehru v EL, patrí im trináste miesto. "Všetci v šatni sú sklamaní a frustrovaní, že sme prehrali zápas po takom priebehu. Chceli sme zvíťaziť, ale na druhej strane, som hrdý na to, čo sme ako tím dokázali. Môžeme si z duelu odniesť veľa pozitív," citovala belgického kouča agentúra DPA.