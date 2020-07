Lazio sa po výhre nad Hellasom Verona dotiahlo na tretiu Atalantu

Rím 26. júla (TASR) - Futbalisti Bologne zvíťazili v nedeľňajšom domácom stretnutí 36. kola talianskej Serie A nad US Lecce 3:2.



Už v 5. minúte viedli 2:0 a vyzeralo to, že majú našliapnuté za tromi bodmi. V nadstavenom čase prvého polčasu však súper znížil, keď sériu zaváhaní v súperovej šestnástke potrestal Marco Mancosu a v 66. minúte zakončil individuálny prienik parádnou strelou Filippo Falco. Hostia v závere stretnutia vrhli všetky sily do útoku, prepadli však pri plnení si obranných povinností a gambijský útočník Musa Barrow zariadil víťazstvo Bologne.



Dve kolá pred koncom ročníka stráca Lecce na záchranu štyri body, najbližšie sa predstaví v stredu na trávniku Udinese Calcio. Už skôr zo súťaže vypadli Brescia Calcio a Spal Ferrara.



Slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro hral od 65. minúty za rímske Lazio, ktoré získalo všetky body po víťazstve 5:1 na ihrisku Hellasu Verona. Hetrikom sa v drese hostí blysol Ciro Immobile, najlepší strelec ligy má na konte už 34 gólov. Lazio sa vďaka hladkému triumfu bodovo dotiahlo na tretiu Atalantu Bergamo.



AS Rím zdolal Fiorentinu 2:1 a upevnil si v tabuľke 5. miesto, ktoré na konci sezóny garantuje účasť v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA 2020/2021. Už o štyri body zaostáva za "giallorossi" AC Miláno, o päť siedmy SSC Neapol.







Serie A - 36. kolo:



AS Rím - ACF Fiorentina 2:1 (1:0)



Góly: 45. a 87. Veretout (oba z 11 m) - 54. Milenkovič







Cagliari Calcio - Udinese Calcio 0:1 (0:1)



Gól: 3. Okaka







Spal Ferrara - FC Turín 1:1 (0:1)



Góly: 80. D'Alessandro - 57. Verdi







Hellas Verona - Lazio Rím 1:5 (1:1)



Góly: 38. Amrabat (z 11 m) - 45.+5, 83. a 90.+4 Immobile (prvý a tretí z 11 m), 56. Milinkovič-Savič, 62. Correa



/D. Vavro (Lazio) hral od 65. minúty/







FC Bologna - US Lecce 3:2 (2:1)



Góly: 2. Palacio, 5. Soriano, 90.+3 Barrow - 45.+1 Mancosu, 66. Falco