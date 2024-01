Laziu za rasistické urážky Lukakua uzavreli štyri sektory na štadióne

Rím 12. januára (TASR) - Taliansky futbalový klub Lazio Rím si 28. januára proti SSC Neapol odpyká čiastočné uzatvorenie štadióna. "Biancocelesti" dostali trest po tom, ako jeho priaznivci skandovali rasistické pokriky na adresu belgického reprezentanta Romelua Lukakua. Incident sa odohral počas stredajšieho derby zápasu Talianskeho pohára proti mestskému rivalovi AS Rím (1:0).



Lazio bude mať v ligovom zápase proti obhajcovi titulu uzavreté štyri sektory na Stadio Olimpico. Klub tiež dostal pokutu 50-tisíc eur po tom, čo jeho fanúšikovia hádzali svetlice a fľaše na ihrisko a do sektora hostí.



Trojzápasový dištanc a pokutu 10-tisíc eur dostal za urážky rozhodcu obranca AS Gianluca Mancini. Trest na dve stretnutia inkasoval aj jeho spoluhráč Sardar Azmoun. Tridsaťšesťročný španielsky krídelník Pedro (Lazio) dostal zákaz na jeden zápas a vynechá prvý semifinálový duel proti Juventusu.