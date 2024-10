Le Classique ovládlo PSG, oslabené Marseille viackrát chybovalo

Marseille 28. októbra (TASR) - Prvé futbalové Le Classique v tejto sezóne ovládol jednoznačne hosťujúci Paríž Saint-Germain. Na Stade Velodrome zdolal Olympique Marseille 3:0, pričom posledný gól padol už v 40. minúte v početnej výhode PSG. To sa tak na prvom mieste tabuľky odpútalo od Monaca, ktoré utrpelo v nedeľu prvú prehru v sezóne v Nice (1:2). Za PSG opäť nenastúpil slovenský kapitán Milan Škriniar, ktorý bol na lavičke náhradníkov.



Úvodný gól prišiel v siedmej minúte v podaní Joaoa Nevesa. K tomu sa dostala lopta po tom, ako brankár Geronimo Rulli vyrazil center Nuna Mendesa, ktorému poslal loptu Bradley Barcola za pravého obrancu Michaela Murilla. Bol to najrýchlejší gól v derby od roku 2017. O trinásť minút neskôr videl červenú kartu Amin Harit, ktorý pri súboji po Rulliho odkope kopol kapitána hostí Marquinhosa do brucha. Marseille je v tomto ročníku Ligue 1 tím s najviac červenými kartami, jeho hráči dostali štyri v deviatich stretnutiach. Početná prevaha však nebola jediný faktor jednoznačného polčasového výsledku v prospech PSG, boli to aj chyby domácich.



Po zhruba polhodine hry prišiel pridlhý center PSG za obranu, ktorý chcel posunúť Rullimu kapitán Leonardo Balerdi. Argentínsky brankár si však nabiehal do priestoru, kde by loptu chytil sám, iniciatívu obrancu nečakal a Balerdi tak "zvýšil" na 2:0. O zhruba desať minút prepadla prihrávka Masona Greenwooda v strede poľa na Leeho Kang-Ina, ktorý poslal loptu Ousmanemu Dembelemu. Ten si ju udržal napriek neúspešnému streleckému pokusu z uhla a na druhý pokus poslal loptu na Barcolu, ktorý strelil ôsmy gól v deviatich ligových dueloch. V druhom polčase prišli šance na oboch stranách, vo väčšine im chýbala presnosť. Marseille tak neskórovalo proti PSG už v šiestich domácich ligových zápasoch v sérii, čo znamená sedem rokov. Tréner hostí Luis Enrique pristúpil v priebehu jedenástich minút ku štyrom zmenám, no Škriniar sa na ihrisko nedostal. Spomedzi striedajúcich mal ku koncu veľkú šancu Marco Asensio, ktorého oba pokusy zlikvidoval Rulli.



"Je to veľmi priaznivý výsledok. Taký dosiahnete, keď vyhráte vonku Classique takto jednoznačne. Výhru venujeme fanúšikom, je to pre nich dôležitý zápas, pre nás tiež vzhľadom na postavenie v tabuľke," citovala Enriqueho agentúra AFP. "Vylúčenie zmenilo zápas. Stal sa ťažší pre nášho súpera a hralo sa menej otvorene," dodal španielsky kormidelník.



Jeho náprotivok Roberto de Zerbi išiel do stretnutia s nádejou, že v prípade výhry sa bodovo vyrovná úradujúcim majstrom. Jeho tím však predĺžil šnúru domácich ligových duelov proti PSG bez výhry na dvanásť (naposledy november 2011) a stovky domácich fanúšikov opustili štadión pred prestávkou. "Som sklamaný. Išli sme do zápasu oduševnene a s odvahou, no po vylúčení Harita nám nezostalo ani jedno. Hlavou sme neboli v zápase a to je problém. Môžeme prehrať, no v drese Marseille nemôžete hrať bez odvahy a zápalu," neskrýval frustráciu taliansky tréner.