Le Graet čelí vyšetrovaniu za sexuálne obťažovanie

Paríž 16. septembra (TASR) - Francúzska ministerka športu Amelie Oudeaová-Casteraová nariadila vyšetrovanie údajného sexuálneho obťažovania v štruktúrach Francúzskej futbalovej federácie (FFF) zo strany jej prezidenta Noela Le Graeta. Bude ho viesť štátny kontrolný orgán, ktorý má na starosti šport.



Správy o údajnom obťažovaní prišli po rozsiahlom investigatívnom článku magazínu So Foot. Správanie 80-ročného prezidenta potvrdili anonymne súčasné i bývalé zamestnankyne, ktoré pre periodikum poskytli aj nevhodné textové správy od La Gratea. Magazín informoval aj o toxickom prostredí v štruktúrach federácie. FFF oznámila, že podá žalobu za ohováranie.



Le Graet sa oficiálne nevyjadril k obvineniam, no tento týždeň odmietol zvesti o tom, že by mal predčasne skončiť vo svojej funkcii. Riadny mandát má do roku 2024.



FFF nie je jediná francúzska športová organizácia, ktorú obvinili z obťažovania a šikany. Oudeaová-Casteraová suspendovala v auguste výkonného riaditeľa budúcoročného svetového šampionátu v ragby Claudea Atchera za pracovné praktiky, ktoré vraj ubližovali niekoľkým zamestnancom. Informácie priniesla AP.