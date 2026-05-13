Le Mans FC postúpil do Ligue 1, vráti sa po 16 rokoch
Le Mans vlastní brazílsky investičný fond OutField.
Autor TASR
Le Mans 13. mája (TASR) - Futbalisti Le Mans FC postúpili do francúzskej Ligue 1. Vedenie súťaže LFP im v stredu priznalo víťazstvo 2:0 v prerušenom zápase záverečného kola na ihrisku Bastie.
Le Mans viedol na Korzike 2:0 v nadstavenom čase, keď rozhodca duel prerušil pre správanie domácich fanúšikov, ktorí hádzali na ihrisko svetlice. LFP následne potvrdil výsledok v prospech hostí, ktorí obsadili druhé miesto zaručujúce priamy postup.
Klub sa vráti medzi francúzsku elitu prvýkrát od sezóny 2009/10. V roku 2013 ho z finančných dôvodov preradili až do šiestej ligy. Le Mans zakončil ročník o dva body pred Saint-Etienne a sedem bodov za majstrovským Troyes. Bastia po rozhodnutí zostúpila do treťoligovej súťaže National. Saint-Etienne nastúpi v piatok v semifinále baráže proti Rodezu. Víťaz sa stretne so šestnástym tímom Ligue 1, ktorým je momentálne Nice.
Le Mans vlastní brazílsky investičný fond OutField. Medzi menšinových akcionárov patria aj brankár Thibaut Courtois z Realu Madrid, srbský tenista Novak Djokovič či bývalý jazdec F1 Felipe Massa. Informácie priniesla agentúra AFP.
