Le Mans na starých mopedoch
12hodinovka Babiett, Fichtlov a Stadionov štartuje v Trebaticiach na Slovensku.
Autor OTS
V sobotu 6. septembra sa pôjde ôsmy ročník závodu s limitom 50 strojov, ktorý si získává stále väčšiu popularitu
Trebatice 1. septembra (OTS) - Legendárny 12hodinový závod Babiett, Fichtlov a Stadionov se vracia do Trebatíc. Štartujeme 6. septembra 2025!
Už desiaty krát za osem rokov sa priaznivci malých motocyklov a velkých zážitkov stretnú na jedinečnej dvanáctihodinovke mopedov. V sobotu 6. septembra 2025 sa na motokárovej dráhe v Slovenských Trebaticiach u kúpeľného mesta Piešťany uskutoční 12hodinový vytrvalostný závod Babiett, Fichtlov, Stadionov a ďalších legendárnych strojov.
Foto: Motomax
Táto trať hostí závod už po tretí raz a organizátori očakávajú rekordnú účasť divákov. „Diváci si Trebatice obľúbili a závod si tu postupně získává stále väčší obdiv. Je to také Le Mans na starých mopedoch, kde niejde len o rýchlosť, ale aj o vytrvalosť, technické zručnosti a tímového ducha,“ hovorí riaditeľ závodu David Hlavatý.
Vytrvalosť, emócie a súboj s časom
Počas 12 hodín na trati tímy z Čiech, Slovenska a Maďarska bojujú o čo najvyšší počet odjazdených kôl. Zatiaľ čo niektoré tímy zvládnu závod bez jedinej poruchy, iné musia v depu robiť opravy, ktoré pripomínajú kompletnú generálku motoru. To všetko pod tlakom času a so silnou vôňou benzínu vo vzduchu. Najrýchlejšie tímy pôjdu cez 500km a viac ako 500 kôl po trati.
Foto: Motomax
Štartovné pole sa plní, limit je 50 strojov
Závod je obmedzený bezpečnostnou kapacitou trate na maximálnych 50 strojov. Už týždeň pred štartom je obsadené viac ako 75 % štartovacích miest, čo len potvrzuje rastúcu popularitu tejto akcie.
Tradícia, ktorá sa rozvíja
Závod tento rok oslaví osem rokov na scéne. „Pred pár rokmi sme v Hodoníne na Pánove pripravili aj doprovodný festival Moped Fest, ktorý mal obrovský ohlas. Nechcem nič sľubovať, ale do budúcna by som sa k tomuto modelu rád vrátil a posunuli zážitok pre divákov eště ďalej,“ dodává David Hlavatý.
Foto: Motomax
Akcia, ktorú nemôžete vynechať
Atmosféra, zvuk dvojtaktných motorov, napätie z vytrvalostného boja a vôňa histórie – to je 12hodinovka Babiett, Fichtlov, Stadionov a ďalších mopedov v Slovenských Trebaticiach. Príďte si užiť nevšedný športový aj společenský zážitok do prostredia, ktoré spája fanúškov naprieč generáciami.
Foto: Motomax
Viacej informací o závode, registrácii tímov a možnostiach pre divákov a sponzorov nájdete na oficiálnych stránkách závodov www.zavodymopedu.cz.
