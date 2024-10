Le Normand utrpel zranenie hlavy, bude chýbať Atleticu proti Benfice

Madrid 1. októbra (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Robin Le Normand z Atletica Madrid nenastúpi v stredajšom zápase Ligy majstrov na pôde Benficy Lisabon. V utorok mu diagnostikovali zranenie hlavy.



Dvadsaťsedemročný obranca sa zranil v nedeľnom mestskom derby proti Realu (1:1). "Le Normand inkasoval tvrdý zásah do hlavy v záverečných minútach zápasu. Podstúpil sériu testov, ktoré objavili traumatické poškodenie mozgu a subdurálny hematóm," informovalo Atletico podľa AFP.



Le Normand získal v lete so Španielmi titul majstra Európy. Následne prestúpil zo San Sebastianu do Atletica a v tíme Diega Simeoneho získal stabilné miesto v základnej zostave.