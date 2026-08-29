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Leao sa už rozlúčil so spoluhráčmi, mal by posilniť Galatasaray
Podľa tamojších médií už vedenie klubu akceptovalo ponuku v hodnote 45 miliónov eur od tureckého Galatasarayu.
Autor TASR
Miláno 29. augusta (TASR) - Portugalský futbalista Rafael Leao ukončí po siedmich rokoch svoje pôsobenie v AC Miláno. Dvadsaťsedemročný ofenzívny hráč nebol v nominácii na piatkový zápas proti Benátkam a v rozhovore potvrdil, že sa už rozlúčil so svojimi spoluhráčmi. Jeho ďalším pôsobiskom sa podľa médií stane Galatasaray Istanbul.
Portugalčan sledoval duel na San Sire ako divák. Jeho krajan Goncalo Ramos si zatiaľ otvoril strelecký účet pri svojom domácom debute. Hostia si dali aj vlastný gól a „Rossoneri“ zvíťazili 2:0.
„Je to náročné obdobie. Po siedmich rokoch som sa rozlúčil so svojimi spoluhráčmi. Tento klub mi pomohol pochopiť ako funguje futbal na tej najvyššej úrovni. Aj keď som si svoju rozlúčku predstavoval inak, fanúšikovia ma podporovali až do konca. Viem, čo som tu dokázal a zapíšem sa do histórie klubu. Vždy mu budem fandiť,“ vyjadril sa Leao podľa agentúry AFP. Portugalský reprezentant odohral za AC Miláno 291 zápasov a strelil v nich 80 gólov. Bol jedným z kľúčových hráčov pri ligovom titule v sezóne 2021/2022, avšak obavy týkajúce sa jeho nasadenia a klesajúca výkonnosť zatienili záver jeho pôsobenia v Miláne.
Podľa tamojších médií už vedenie klubu akceptovalo ponuku v hodnote 45 miliónov eur od tureckého Galatasarayu.
Portugalčan sledoval duel na San Sire ako divák. Jeho krajan Goncalo Ramos si zatiaľ otvoril strelecký účet pri svojom domácom debute. Hostia si dali aj vlastný gól a „Rossoneri“ zvíťazili 2:0.
„Je to náročné obdobie. Po siedmich rokoch som sa rozlúčil so svojimi spoluhráčmi. Tento klub mi pomohol pochopiť ako funguje futbal na tej najvyššej úrovni. Aj keď som si svoju rozlúčku predstavoval inak, fanúšikovia ma podporovali až do konca. Viem, čo som tu dokázal a zapíšem sa do histórie klubu. Vždy mu budem fandiť,“ vyjadril sa Leao podľa agentúry AFP. Portugalský reprezentant odohral za AC Miláno 291 zápasov a strelil v nich 80 gólov. Bol jedným z kľúčových hráčov pri ligovom titule v sezóne 2021/2022, avšak obavy týkajúce sa jeho nasadenia a klesajúca výkonnosť zatienili záver jeho pôsobenia v Miláne.
Podľa tamojších médií už vedenie klubu akceptovalo ponuku v hodnote 45 miliónov eur od tureckého Galatasarayu.