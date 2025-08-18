Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Leao sa zranil v prvom zápase sezóny, AC zariadil víťazný gól nad Bari

Na archívnej snímke Rafael Leao. Foto: TASR/AP

Milánčania museli nastúpiť už v 1. kole, keďže v uplynulej sezóne skončili v Serii A na 8. mieste a vo finále pohára podľahli Bologni.

Autor TASR
Miláno 18. augusta (TASR) - Portugalský futbalista Rafael Leao utrpel v prvom zápase sezóny s AC Miláno poranenie lýtka. Dvadsaťšesťročný krídelník sa v dueli 1. kola Talianskeho pohára gólovo podieľal na výhre nad druholigovým Bari (2:0), skóroval v 14. minúte a krátko na to striedal.

Milánčania museli nastúpiť už v 1. kole, keďže v uplynulej sezóne skončili v Serii A na 8. mieste a vo finále pohára podľahli Bologni. V ďalšej fáze sa koncom septembra stretnú s Lecce. Klubový debut si v 66. minúte odbil 39-ročný stredopoliar Luka Modrič. Informácie priniesla agentúra AP.
