Leao z AC Miláno sa zranil a bude chýbať aj reprezentácii Portugalska

Miláno 12. novembra (TASR) - Portugalský futbalista Rafael Leao z AC Miláno utrpel zranenie pravého stehenného svalu počas sobotného zápasu 12. kola Serie A na trávniku Lecce (2:2). Chýbať bude v najbližšom čase klubu i reprezentácii.



Dvadsaťštyriročný útočník musel ihrisko opustiť už po deviatich minútach a podľa agentúry AFP by mal byť mimo hry dva až tri týždne. To znamená, že nebude môcť v portugalskom drese nastúpiť ani na záverečné zápasy kvalifikácie ME 2024 v "slovenskej" skupine proti Lichtenštajnsku (16. novembra) a Islandu (19. novembra). Portugalsko si už v predstihu zabezpečilo postup na EURO.



Leao má v tejto sezóne na konte štyri presné zásahy, gólom pomohol aj k triumfu 2:1 nad Parížom Saint-Germain v utorkovom dueli Ligy majstrov. V tomto stretnutí premiérovo v drese PSG skóroval slovenský reprezentant Milan Škriniar.