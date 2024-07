LeBron James odvrátil prehru USA v príprave s Južným Sudánom

Londýn 21. júla (TASR) - Basketbalisti Južného Sudánu boli krok od historického triumfu nad USA, v sobotňajšom prípravnom stretnutí pred olympijskými hrami podľahli obhajcom zlata v Londýne iba o jediný bod 100:101. Dvojbodovým košom osem sekúnd pred koncom rozhodol LeBron James. Oba tímy sa pod piatimi kruhmi stretnú opäť v základnej C-skupine.



Američania nastúpili na zápas takmer v najsilnejšom zložení, aký majú momentálne k dispozícii. Napriek tomu jediný africký zástupca na olympiáde viedol v závere prvého polčasu až o 16 bodov. Obhajcovia olympijského zlata predviedli v závere tretej štvrtiny šnúru 16:0 a dostali sa do vedenia, no Južný Sudán sa nezlomil. JT Thor 20 sekúnd pred koncom premenil trojku z rohu a poslal Afričanov opäť do vedenia 100:99. Lenže potom si vzal loptu najlepší strelec histórie NBA a individuálnou akciou zariadil triumf. Južný Sudán mal ešte možnosť poslednej akcie, no Carlik Jones sa vyhýbal bloku Anthonyho Davisa a nepremenil floater. Loptu do koša nedokázal následne po doskoku dostať ani Wenyen Gabriel.



James si pripísal 23 bodov, jeho spoluhráč z Los Angeles Lakers Davis pridal 15 bodov a 14 doskokov. Kamerunský rodák Joel Embiid, ktorý má občianstvo USA od minulého leta, zaznamenal osobný rekord v reprezentačnom drese 14 bodov. Južný Sudán má v tíme hráčov so skúsenosťami z NBA, no nikto z nich sa v najprestížnejšej súťaži nepresadil výraznejšie. Dvaja najlepší strelci strávili uplynulú sezónu v Číne, 25 bodov dal Marial Shayok z Šan-tungu, triple double 15 bodov a 11 asistencií i doskokov zaznamenal Jones, ktorý uplynulý ročník odohral v tíme Če-ťiang Čchou-čou a pre budúci sa dohodol s euroligovým Partizanom Belehrad. Štrnásť bodov zapísal Thor, ktorý dohral predchádzajúcu sezónu v Charlotte Hornets, no klub NBA si na neho neuplatnil opciu a aktuálne zmluvu nemá.



Tréner Američanov Steve Kerr priznal, že mužstvo súpera podcenil. "Južný Sudán hral úžasne. Neurobil som dobrú prácu v príprave mužstva na zápas, moja chyba. Nesústredili sme sa dostatočne. Pre našich súperov sú zápasy proti nám životným zážitkom, musíme očakávať, že nechajú na palubovke všetko. Záver bol pre nás dobrý, pocítili sme, aké to bude v Paríži," povedal podľa AFP kouč, ktorý na klubovej úrovni vedie Golden State Warriors.



Africké mužstvo trénuje Royal Ivey, zároveň asistent v Houstone Rockets. "Musíme si z tohto duelu vziať na olympiádu to mentálne nastavenie a húževnatosť, ktorú sme predviedli. Čakajú nás ďalšie výzvy a nesmieme cúvnuť," vyhlásil podľa ESPN.