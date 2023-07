LeBron James potvrdil, že potiahne v profilige aj 21. sezónu

Los Angeles 13. júla (TASR) - Americký basketbalista LeBron James sa ešte nechystá ukončiť kariéru v NBA. Tridsaťosemročný krídelník počas odovzdávania športových cien televíznej spoločnosti ESPN potvrdil, že potiahne v drese Los Angeles Lakers ešte jednu sezónu.



James odštartuje už svoju 21. sezónu v zámorskej súťaži. "Nezáleží, koľko bodov získam a čo všetko predvediem na palubovke. Tou hlavnou otázkou pre mňa je - či dokážem hrať naplno, bez toho, že by som sa snažil oklamať tento šport. V deň, keď nebudem môcť odovzdať basketbalu všetko, určite skončím. Ten deň však ešte nenadišiel," vyhlásil hviezdny basketbalista podľa AP.



Štvornásobný ligový šampión a štvornásobný najužitočnejší hráč súťaže (MVP) prekvapil mnohých, keď po vypadnutí Lakers vo finále Západnej konferencie naznačil, že si nie je istý svojou budúcnosťou. To rozprúdilo špekulácie o jeho možnom ukončení hráčskej kariéry. Najlepší strelec histórie NBA však teraz potvrdil, že plánuje dodržať kontrakt s Lakers, ktorý mu vyprší po sezóne 2023/2024. V nej by si mal zarobiť takmer 47 miliónov dolárov. Kontrakt zahrňuje aj opciu na ďalší ročník, ak by sa ju rozhodol využiť, v sezóne 2024/2025 by mal plat približne 50 miliónov USD.