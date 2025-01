LeBron James si pripíše rekordnú 21. účasť v Zápase hviezd

Los Angeles 24. januára (TASR) - Americký basketbalista LeBron James si pripíše už 21. účasť v Zápase hviezd NBA, čím zlepší vlastný rekord. Lídra Los Angeles Lakers zaradili do základnej päťky výberu Západnej konferencie hlasovaním fanúšikovia, hráči a zástupcovia médií.



Štyridsaťročný James sa v počte nominácií do All Star tímu osamostatnil na čele historickej štatistiky už vlani, keď prekonal zápis legendárneho Kareema Abdula-Jabbara. Historicky najlepší strelec ligy sa predstavil v exhibícii bez prerušenia od roku 2005. Zo Západnej konferencie nastúpia v základnej päťke aj Kevin Durant z Phoenixu, Stephen Curry z Golden State, Nikola Jokič z Denveru a najlepší strelec sezóny Shai Gilgeous-Alexander z Oklahomy City. Do základnej päťky z Východnej konferencie sa dostali Jalen Brunson a Karl-Anthony Towns z New Yorku, Donovan Mitchell z Clevelandu, Jayson Tatum z Bostonu a Jannis Antetokunmpo z Milwaukee, ktorý rovnako ako minulý rok získal v ankete najviac hlasov zo všetkých hráčov.



Tohtoročný All Star víkend sa uskutoční 14.-16. februára v San Franciscu v novom formáte s miniturnajom štyroch tímov. Jeden z nich vytvoria nováčikovia z podobného podujatia, ktorý sa bude konať o dva dni skôr. O zvyšných troch tímoch rozhodne draft (6. februára), v ktorom si hráčov rozdelia do svojich kádrov bývalé hviezdy zámorskej súťaže Shaquille O'Neal, Charles Barkley a Kenny Smith. Informáciu priniesla agentúra AFP.