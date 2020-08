Lecce je tretím zostupujúcim zo Serie A, FC Janov sa zachránil

Serie A - 38. kolo:

FC Bologna - FC Turín 1:1 (1:0)

Góly: 18. Svanberg - 67. Zaza



FC Janov - Hellas Verona 3:0 (3:0)

Góly: 13. a 25. Sanabria, 44. Romero, ČK: 62. Romero, 90+1. Cassata - 90+1. Amrabat



US Lecce - FC Parma 3:4 (2:2)

Góly: 40. Barak, 45. Meccariello, 68. Lapadulla - 11. Lucioni (vlastný), 24. Caprari, 52. Cornelius, 68. Inglese



Sassuolo Calcio - Udinese Calcio 0:1 (0:0)

Gól: 52. Chuka

/Haraslin hral za Sassuolo od 57. minúty/



S.P.A.L. 2013 - ACF Fiorentinaa 1:3 (1:1)

Góly: 39. D'Alessandro – 30. Duncan, 89. Kouame, 90+4. Pulgar (11 m)

Rím 3. augusta (TASR) - Futbalisti US Lecce prehrali v záverečnom 38. kole Serie A s Parmou 3:4 a zostúpili z najvyššej talianskej súťaže. Na ich úkor sa medzi elitou udržal FC Janov, ktorý v nedeľu zdolal Hellas Verona 3:0.Už v júli sa rozhodlo, že so súťažou sa minimálne na rok rozlúčia Brescia Calcio v kádri so slovenským stredopoliarom Nikolasom Špalekom a S.P.A.L. Sassuolo prehralo na záver doma s Udinese 0:1, Lukáš Haraslin nastúpil za domácich v 57. minúte.