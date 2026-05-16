Lech Poznaň si zaistil poľský titul, Górnik v boji o najlepšiu trojku
Zverenci Gašparíka si svoju sobotňajšiu povinnosť splnili.
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Futbalisti Lechu Poznaň zaistili víťazstvom 3:1 na pôde Radomiaku Radom pre klub 10. poľský titul. V Ekstraklase sa už totiž odohrá len jedno kompletné kolo a druhý Górnik Zabrze stráca na lídra šesť bodov. Tím vedený slovenským trénerom Michalom Gašparíkom v sobotu vyhral nad Wislou Plock 1:0, no k triumfu v pohári definitívne nepridá ligový titul. „Baníci“ však majú napriek tomu stále na dosah prvé umiestnenie v top 3 od sezóny 1993/1994.
Zverenci Gašparíka si svoju sobotňajšiu povinnosť splnili. V ceste im bude stáť trojica Jagiellonia Bialystok, Raków Čenstochová a GKS Katovice, ktorých ešte čakajú nedeľné zápasy v rámci predposledného kola. Górnik na začiatku mája ovládol tamojší pohár a Gašparík bol jedným zo strojcov dlho očakávaného úspechu. Klub totiž čakal na trofej od roku 1988, keď Górnik získal svoj nateraz posledný 14. ligový titul a triumfoval aj v tamojšom Superpohári.
