Lech Poznaň v zostave so Šatkom nestačil doma na Fiorentinu 1:4

Európska konferenčná liga - štvrťfinále, prvé zápasy:



Lech Poznaň - AC Fiorentina 1:4 (1:2)



Góly: 20. Velde - 4. Cabral, 41. Gonzalez, 58. Bonaventura, 63. Ikone



/Ľ. Šatka celý duel, D. Holec (obaja Poznaň) sedel na lavičke/







Anderlecht Brusel - AZ Alkmaar 2:0 (1:0)



Góly: 22. Murillo, 70. Ashimeru







FC Bazilej - OGC Nice 2:2 (1:2)



Góly: 26. a 71. Amdouni (prvý z 11 m) - 38. a 45.+1. Moffi







KAA Gent - West Ham United 1:1 (0:1)



Góly: 57. Cuypers - 45.+3. Ings

Bratislava 14. apríla (TASR) - Futbalisti Lechu Poznaň prehrali v úvodnom stretnutí štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy doma s Fiorentinou 1:4. V obrane poľského tímu odohral celý duel Slovák Ľubomír Šatka. Brankár Dominik Holec sedel na lavičke.Fiorentina potvrdila, že aktuálne má výbornú formu, keď od februára držala šnúru deviatich víťazstiev vo všetkých súťažiach, ktorú narušila až sobotňajšia remíza 1:1 v Serie A so Speziou. Veľkou ranou pre Poznaň bol hlavne úsek hry medzi 58.-63. min, v ktorej "fialoví" skórovali dvakrát, zaistili si trojgólový náskok a domáca odveta tak pre nich môže byť formalitou.Premožiteľ bratislavského Slovana FC Bazilej remizoval doma s Nice 2:2. Duel mal dvoch dvojgólových strelcov, na domácej strane to bol švajčiarsky útočník Mohamed Zeki Amdouni, na hosťujúcej nigérijský zakončovateľ Teremas Moffi. Anderlecht Brusel hodil za hlavu nezdary z domácej ligy, v ktorej mu patrí až 9. miesto a súpera zo susedného Holandska AZ Alkmaar poslal domov s prehrou 2:0. V 22. min sa presadil hlavou panamský krajný obranca Michael Murillo a v 70. min ho napodobnil ghanský stredopoliar Majeed Ashimeru.Hráči belgického Gentu remizovali doma s West Hamom United 1:1. Anglický klub sa dostal do vedenia v nadstavení prvého polčasu po góle Dannyho Ingsa, ktorý musel potvrdiť VAR. Domácim sa podarilo vyrovnať v 57. min po kombinačnej akcii, na ktorej konci stál Hugo Cuypers.