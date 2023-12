Leclerc by mal predĺžiť zmluvu s Ferrari až do roku 2029

Rím 4. decembra (TASR) - Monacký automobilový pretekár Charles Leclerc má podľa talianskych médií na stole predĺženie zmluvy s Ferrari až do roku 2029. Súčasný kontrakt vyprší dvadsaťšesťročnému Monačanovi na konci nasledujúcej sezóny.



Podľa denníka La Gazetta dello Sport bude kontrakt obsahovať aj výkonnostnú klauzulu, ktorá Leclercovi umožní odísť z Maranella v prípade, že so svojím monopostom nebude schopný bojovať o víťazstvá a majstrovský titul. Klauzula však bude aktívna až od tretieho roku platnosti novej zmluvy. Leclerc by mal zarobiť približne 25 miliónov eur ročne, v poslednom roku pôsobenia v Scuderii zarobí až 50 miliónov.



Španiel Carlos Sainz má tiež platnú zmluvu do konca sezóny 2024, ale jeho budúcnosť v tíme zatiaľ nie je jasná.