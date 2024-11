Leclerc dostal pokutu, počas tlačovej konferencie použil vulgarizmus

Sao Paulo 2. novembra (TASR) - Monacký jazdec F1 Charles Leclerc dostal pokutu 10.900 amerických dolárov za to, že počas tlačovej konferencie po VC Mexika použil vulgárny výraz. Dvadsaťsedemročný pilot Ferrari musí podľa Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) zaplatiť len polovicu finančného trestu, zvyšok uhradí, iba ak poruší ročnú podmienku.



Organizátori pretekov uviedli, že Leclerc použil hrubý výraz pri odpovedi na otázku, v ktorej ho žiadali o zhodnotenie nevydareného záveru pretekov. "V odpovedi použil Leclerc nevhodný výraz, ktorý vyjadroval jeho vtedajšie pocity. Svoju chybu si však okamžite uvedomil a ospravedlnil sa za to. FIA však musí zabezpečiť, aby jazyk, ktorý sa používa v jej verejných fórach, ako sú tlačové konferencie, spĺňal všeobecne uznávané normy pre verejnosť," sprostredkovala vyjadrenie usporiadateľov agentúra DPA.



Leclerc hovoril o situácii zo 63. kola, keď sa k nemu priblížil Lando Norris. Monacký pilot pred očakávaným súbojom spravil chybu, keď sa nevošiel do pravotočivej zákruty, poľahky prenechal druhú pozíciu Norrisovi a napokon obsadil tretiu priečku.