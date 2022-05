Leclerc odštartuje domáce preteky z pole position

Monte Carlo 28. mája (TASR) - Nedeľňajšiu Veľkú cenu Monaka F1 odštartuje z prvej pozície domáci pretekár Charles Leclerc. Dvadsaťštyriročný Monačan na svojom Ferrari zajazdil najrýchlejší čas v sobotnej kvalifikácii.



Na slávnom mestskom okruhu dosiahol čas 1:11,376 minúty a o 0,225 sekundy zdolal svojho tímového kolegu Carlosa Sainza zo Španielska. Z druhého radu odštartujú pretekári Red Bullu, Mexičan Sergio Perez zaostal o 0,253 s a Holanďan Max Verstappen o 0,290 s. Piaty skončil Brit Lando Norris na McLarene a šiesty jeho krajan George Russell na Mercedese. Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton vyštartuje na trať z ôsmej priečky.



Pre Leclerca je to piata pole position v sezóne a celkovo štrnásta v kariére. Na domácej trati sa mu však nedarí a jeho "prekliatie" sa zopakovalo aj v tejto sezóne. Leclerc totiž v Monaku nedokončil ani jednu Veľkú cenu, keď vždy vypadol. Okrem toho ešte pred príchodom do F1 nedokončil v kniežatstve ani preteky seriálu F2. Najprv mu zlyhalo zavesenie kolies a v šprintových pretekoch mala jeho Prema elektrickú poruchu. V uliciach svojho rodného mesta navyše havaroval aj pred dvoma týždňami, keď poškodil historické Ferrari z roku 1974, na ktorom jazdil trojnásobný majster sveta Niki Lauda.



K havárii došlo na historickej grand prix počas ukážkovej jazdy. Leclerc vstúpil prirýchlo do predposlednej zákruty Rascasse a pri brzdení mu ušla zadná časť monopostu 312B3-74. Po náraze bol ešte schopný pokračovať, nakoniec však musel zastaviť na cieľovej rovinke. "Myslel som si, že v Monaku som si už odbil všetku smolu a potom nedobrzdím do Rascasse s jedným z najviac ikonických áut v histórii F1," uviedol vtedy Leclerc.