Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
< sekcia Šport

Leclerc oznámil zásnuby pred Veľkou cenou Brazílie

.
Jazdec Ferrari Charles Leclerc z Monaka hovorí počas tlačovej konferencie pred Veľkou cenou Brazílie Formule 1 na Interlagose v Sao Paule, vo štvrtok 6. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Dvadsaťosemročný pretekár Ferrari má menej radosti z pôsobenia na trati, do sezóny vstúpil s cieľom bojovať o titul, no štyri kolá pred koncom seriálu bojuje už len o štvrté miesto.

Autor TASR
Sao Paulo 7. novembra (TASR) - Monacký pretekár Charles Leclerc oznámil pred víkendovou Veľkou cenou Brazílie v Sao Paule zásnuby so svojou dlhoročnou partnerkou Alexandrou Saint Mleuxovou.

Samozrejme som veľmi veľmi šťastný. Je to špeciálny týždeň plný emócií. Alex a ja sme nesmierne šťastní,“ vyhlásil.

Dvadsaťosemročný pretekár Ferrari má menej radosti z pôsobenia na trati, do sezóny vstúpil s cieľom bojovať o titul, no štyri kolá pred koncom seriálu bojuje už len o štvrté miesto. Pred VC Brazílie figuruje na piatej priečke s mankom 48 bodov na štvrtého Georgea Russella na Mercedese.

Na posledných dvoch VC sa mu však darilo, keď skončil tretí v USA a druhý v Mexiku. „Momentum je na našej strane. Pár posledných pretekov nám vyšlo, no teraz musíme začať znova od nuly,” dodal.
.

Neprehliadnite

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda