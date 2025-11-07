< sekcia Šport
Leclerc oznámil zásnuby pred Veľkou cenou Brazílie
Dvadsaťosemročný pretekár Ferrari má menej radosti z pôsobenia na trati, do sezóny vstúpil s cieľom bojovať o titul, no štyri kolá pred koncom seriálu bojuje už len o štvrté miesto.
Autor TASR
Sao Paulo 7. novembra (TASR) - Monacký pretekár Charles Leclerc oznámil pred víkendovou Veľkou cenou Brazílie v Sao Paule zásnuby so svojou dlhoročnou partnerkou Alexandrou Saint Mleuxovou.
„Samozrejme som veľmi veľmi šťastný. Je to špeciálny týždeň plný emócií. Alex a ja sme nesmierne šťastní,“ vyhlásil.
Dvadsaťosemročný pretekár Ferrari má menej radosti z pôsobenia na trati, do sezóny vstúpil s cieľom bojovať o titul, no štyri kolá pred koncom seriálu bojuje už len o štvrté miesto. Pred VC Brazílie figuruje na piatej priečke s mankom 48 bodov na štvrtého Georgea Russella na Mercedese.
Na posledných dvoch VC sa mu však darilo, keď skončil tretí v USA a druhý v Mexiku. „Momentum je na našej strane. Pár posledných pretekov nám vyšlo, no teraz musíme začať znova od nuly,” dodal.
„Samozrejme som veľmi veľmi šťastný. Je to špeciálny týždeň plný emócií. Alex a ja sme nesmierne šťastní,“ vyhlásil.
Dvadsaťosemročný pretekár Ferrari má menej radosti z pôsobenia na trati, do sezóny vstúpil s cieľom bojovať o titul, no štyri kolá pred koncom seriálu bojuje už len o štvrté miesto. Pred VC Brazílie figuruje na piatej priečke s mankom 48 bodov na štvrtého Georgea Russella na Mercedese.
Na posledných dvoch VC sa mu však darilo, keď skončil tretí v USA a druhý v Mexiku. „Momentum je na našej strane. Pár posledných pretekov nám vyšlo, no teraz musíme začať znova od nuly,” dodal.