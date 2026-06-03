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Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s Ferrari
Nemôžem byť šťastnejší, že moja cesta vo Ferrari bude pokračovať. Scuderia bola pre mňa vždy viac ako tím Už od detstva som sníval o tom, že raz budem jazdiť v červenom monoposte, uviedol Leclerc.
Autor TASR
Monte Carlo 3. júna (TASR) - Monacký jazdec F1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s tímom Ferrari. Na predĺžení spolupráce so stajňou z Maranella sa dohodol štyri dni pred domácou VC Monaka na okruhu v Monte Carle. Informovala o tom agentúra DPA.
„Nemôžem byť šťastnejší, že moja cesta vo Ferrari bude pokračovať. Scuderia bola pre mňa vždy viac ako tím Už od detstva som sníval o tom, že raz budem jazdiť v červenom monoposte. Ferrari sa v priebehu uplynulých rokov stalo pre mňa rodinou," uviedol po podpise nového kontraktu Leclerc, ktorý preteká za Ferrari od roku 2019.
„Nemôžem byť šťastnejší, že moja cesta vo Ferrari bude pokračovať. Scuderia bola pre mňa vždy viac ako tím Už od detstva som sníval o tom, že raz budem jazdiť v červenom monoposte. Ferrari sa v priebehu uplynulých rokov stalo pre mňa rodinou," uviedol po podpise nového kontraktu Leclerc, ktorý preteká za Ferrari od roku 2019.