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Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s Ferrari

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Jazdec tímu Ferrari Charles Leclerc z Monaka počas rozhovoru na pretekoch F1 Veľkej ceny Kanady vo štvrtok 21. mája 2026 v Montreale. Foto: TASR/AP

Nemôžem byť šťastnejší, že moja cesta vo Ferrari bude pokračovať. Scuderia bola pre mňa vždy viac ako tím Už od detstva som sníval o tom, že raz budem jazdiť v červenom monoposte, uviedol Leclerc.

Autor TASR
Monte Carlo 3. júna (TASR) - Monacký jazdec F1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s tímom Ferrari. Na predĺžení spolupráce so stajňou z Maranella sa dohodol štyri dni pred domácou VC Monaka na okruhu v Monte Carle. Informovala o tom agentúra DPA.

Nemôžem byť šťastnejší, že moja cesta vo Ferrari bude pokračovať. Scuderia bola pre mňa vždy viac ako tím Už od detstva som sníval o tom, že raz budem jazdiť v červenom monoposte. Ferrari sa v priebehu uplynulých rokov stalo pre mňa rodinou," uviedol po podpise nového kontraktu Leclerc, ktorý preteká za Ferrari od roku 2019.
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