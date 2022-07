Leclerc viedol VC Francúzska, no po chybe v 18. kole skončil

Le Castellet 22. júla (TASR) - Monačan Charles Leclerc z tímu Ferrari nedokončil nedeľňajšiu Veľkú cenu Francúzska motoristického seriálu MS F1, keď v pozícii lídra pretekov doplatil na jazdeckú chybu v kombinácii s opotrebovanými pneumatikami. V 18. kole po výjazde z pravotočivej zákruty neudržal monopost na trati, spravil "hodiny" a po náraze do bariéry sa pre neho preteky skončili.



V tom čase mal pred Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu približne 1,5-sekundový náskok, pričom viackrát odolal jeho atakom. Leclerc vyviazol z kolízie bez zranenia, z poškodeného monopostu vyšiel pohotovo a po vlastných.



Pred VC Francúzska bol v priebežnom hodnotení jazdcov na druhom mieste s 38-bodovým mankom na obhajcu titulu Verstappena a 19-bodovým náskokom pred Mexičanom Sergiom Perezom (Red Bull). Do dvanásteho podujatia ročníka vyštartoval z pole position - už siedmej v sezóne, no na víťazstvo premenil iba dve z nich (Bahrajn, Austrália).