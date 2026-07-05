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Leclerc zvíťazil na VC Veľkej Británie
Líder priebežného poradia Kimi Antonelli na Mercedese obsadil 9. miesto.
Autor TASR,aktualizované
Silverstone 5. júla (TASR) - Monačan Charles Leclerc na Ferrari zvíťazil na Veľkej cene Veľkej Británie, deviatych pretekoch sezóny MS F1. Druhý prišiel do cieľa domáci Brit George Russell na Mercedese, tretí bol ďalší Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Líder priebežného poradia Kimi Antonelli na Mercedese mal technické problémy, dostal aj penalizáciu a napokon sa prepadol až na 16. miesto.
Pre 28-ročného Leclerca to bolo prvé víťazstvo v sezóne, deviate v kariére a prvé od VC USA 2024. Na trati v Silverstone triumfoval prvýkrát v kariére. V priebežnom poradí MS sa posunul na 4. miesto pred Landa Norrisa.
Súťažný víkend v Silverstone sledovalo 564-tisíc divákov, čo je nový rekord v F1.
Alonso mal problém už v zahrievacom kole, v ktorom na nejaký čas zastavil. Napokon sa mu za veľkých ovácií podarilo rozbehnúť sa, no odštartovať musel z boxov. Antonelli odštartoval z pole position, ale po nevýraznom štarte sa pred neho okamžite dostali obe Ferrari. Hamilton neskôr dostal 5-sekundovú penalizáciu za uliaty štart, rovnaký trest dostal aj Albon za spôsobenie kolízie s Bearmanom. Hülkenberg neudržal monopost na trati v jednej zo zákrut, roztočil sa a hoci stratil niekoľko pozícií, pokračoval v pretekoch. Na čele sa ustálila trojica Leclerc, Hamilton, Antonelli. Toto poradie sa zmenilo v 11. kole, v ktorom Antonelli predbehol Hamiltona. V 17. kole predviedol úspešný manéver aj Verstappen, ktorý sa dostal pred Russella a krátko na to zamieril do boxov. V 24. kole si Hamilton odpykal trest, v rovnakom čase bol v boxoch aj Russell a to mu pomohlo k lepšej pozícii. Jazdec Mercedesu musel neplánovane navštíviť mechanikov aj v 34. kole, keďže dostal defekt. Krátko na to prezul Antonelli, ktorý mal na lídra Leclerca vyše 7-sekundovú stratu. V 38. kole sa preteky skončili pre Hülkenberga, komisári aktivovali virtuálny Safety car, ktorý vydržal dve kolá. Medzitým prezul Verstappen.
Antonelli mal čerstvejšie pneumatiky, manko na Leclerca sťahoval rýchlym tempom, ale zásadná komplikácia nastala v 41. kole. Pre technický problém musel ísť náhle do boxov, vymenili mu predné krídlo aj pneumatiky. U mechanikov stratil 15 sekúnd a po návrate na trať bol piaty za tímovým kolegom Russellom. Profitovali z toho obe Ferrari, predovšetkým Leclerc, ktorý sa posunul do čela. Medzitým dostal Stroll, ktorý jazdil v závere štartového poľa, dve 5-sekundové penalizácie za porušenie traťových limitov. Antonelliho problémy pretrvávali, viditeľné boli najmä v zákrutách, hoci na rovinkách mal rýchlosť.
Jazdil na hranici prvej desiatky a jeho nevydarené preteky zdôraznil 5-sekundový trest za porušenie traťových limitov. Verstappen bojoval o pódium, no jeho šance zhasli v 48. kole, keď vyšiel z trate do štrkovej zóny a v pretekoch skončil. Počas následného výjazdu bezpečnostného vozidla išli viacerí jazdci do boxov. Prezul aj Hamilton, no Russell ostal na trati a to ho posunulo na druhé miesto. Bernd Mayländer bol so svojím safery car na trati prakticky až do záveru, takže pretekárom už neostal priestor na zmenu pozícií. Antonelli obsadil po penalizácii až 16. miesto.
Sezóna F1 bude pokračovať ďalšími pretekmi v nedeľu 19. júla v Belgicku.
Pre 28-ročného Leclerca to bolo prvé víťazstvo v sezóne, deviate v kariére a prvé od VC USA 2024. Na trati v Silverstone triumfoval prvýkrát v kariére. V priebežnom poradí MS sa posunul na 4. miesto pred Landa Norrisa.
Súťažný víkend v Silverstone sledovalo 564-tisíc divákov, čo je nový rekord v F1.
Alonso mal problém už v zahrievacom kole, v ktorom na nejaký čas zastavil. Napokon sa mu za veľkých ovácií podarilo rozbehnúť sa, no odštartovať musel z boxov. Antonelli odštartoval z pole position, ale po nevýraznom štarte sa pred neho okamžite dostali obe Ferrari. Hamilton neskôr dostal 5-sekundovú penalizáciu za uliaty štart, rovnaký trest dostal aj Albon za spôsobenie kolízie s Bearmanom. Hülkenberg neudržal monopost na trati v jednej zo zákrut, roztočil sa a hoci stratil niekoľko pozícií, pokračoval v pretekoch. Na čele sa ustálila trojica Leclerc, Hamilton, Antonelli. Toto poradie sa zmenilo v 11. kole, v ktorom Antonelli predbehol Hamiltona. V 17. kole predviedol úspešný manéver aj Verstappen, ktorý sa dostal pred Russella a krátko na to zamieril do boxov. V 24. kole si Hamilton odpykal trest, v rovnakom čase bol v boxoch aj Russell a to mu pomohlo k lepšej pozícii. Jazdec Mercedesu musel neplánovane navštíviť mechanikov aj v 34. kole, keďže dostal defekt. Krátko na to prezul Antonelli, ktorý mal na lídra Leclerca vyše 7-sekundovú stratu. V 38. kole sa preteky skončili pre Hülkenberga, komisári aktivovali virtuálny Safety car, ktorý vydržal dve kolá. Medzitým prezul Verstappen.
Antonelli mal čerstvejšie pneumatiky, manko na Leclerca sťahoval rýchlym tempom, ale zásadná komplikácia nastala v 41. kole. Pre technický problém musel ísť náhle do boxov, vymenili mu predné krídlo aj pneumatiky. U mechanikov stratil 15 sekúnd a po návrate na trať bol piaty za tímovým kolegom Russellom. Profitovali z toho obe Ferrari, predovšetkým Leclerc, ktorý sa posunul do čela. Medzitým dostal Stroll, ktorý jazdil v závere štartového poľa, dve 5-sekundové penalizácie za porušenie traťových limitov. Antonelliho problémy pretrvávali, viditeľné boli najmä v zákrutách, hoci na rovinkách mal rýchlosť.
Jazdil na hranici prvej desiatky a jeho nevydarené preteky zdôraznil 5-sekundový trest za porušenie traťových limitov. Verstappen bojoval o pódium, no jeho šance zhasli v 48. kole, keď vyšiel z trate do štrkovej zóny a v pretekoch skončil. Počas následného výjazdu bezpečnostného vozidla išli viacerí jazdci do boxov. Prezul aj Hamilton, no Russell ostal na trati a to ho posunulo na druhé miesto. Bernd Mayländer bol so svojím safery car na trati prakticky až do záveru, takže pretekárom už neostal priestor na zmenu pozícií. Antonelli obsadil po penalizácii až 16. miesto.
Sezóna F1 bude pokračovať ďalšími pretekmi v nedeľu 19. júla v Belgicku.