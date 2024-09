Leclercovi stačila na víťazstvo VC Talianska jedna zastávka v boxoch

VC Talianska (53 kôl, 1 kolo: 5,793 km, celkovo: 306,7 km):



1. Charles Leclerc (Monako/Ferrari), 2. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +2,664 sek., 3. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +6,153, 4. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +15,621, 5. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +22,820, 6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +37,932, 7. George Russell (V. Brit./Mercedes) +39,715, 8. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +54,148, 9. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1:07,456 min., 10. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:08,302, 11. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:08,495, 12. Franco Colapinto (Arg./Williams) +1:21,308, 13. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls) +1:33,452, 14. Esteban Ocon (Fr./Alpine), 15. Pierre Gasly (Fr./Alpine), 16. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber), 17. Nico Hülkenberg (Nem./Haas), 18. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber), 19. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) všetci + 1 kolo



nedokončil: Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls)

priebežné poradie (po 16 z 24 pretekov):



1. Verstappen 303 bodov, 2. Norris 241, 3. Leclerc 217, 4. Piastri 197, 5. Sainz 184, 6. Hamilton 164, 7. Perez 143, 8. Russell 128, 9. Alonso 50, 10. Stroll 24, 11. Hülkenberg 22, 12. Cunoda 22, 13. Ricciardo 12, 14. Gasly, 15. Oliver Bearman (V. Brit./Ferrari) 6, 16. Magnussen 6, 17. Albon 6, 18. Ocon 5, 19. Čou 0, 20. Logan Sargeant (USA/Williams) 0, 21. Colapinto 0, 22. Bottas

Pohár konštruktérov:



1. Red Bull 446 bodov, 2. McLaren 438, 3. Ferrari 407, 4. Mercedes 292, 5. Aston Martin 74, 6. Racing Bulls, 7. Haas 28, 8. Alpine 13, 9. Williams 6, 10. Kick Sauber 0

Monza 1. septembra (TASR) - Monačan Charles Leclerc z tímu Ferrari zvíťazil na Veľkej cene Talianska, šestnástych pretekoch prebiehajúcej sezóny seriálu MS F1. Za ním prišli do cieľa jazdci McLarenu Austrálčan Oscar Piastri a Brit Lando Norris.Pre 26-ročného Leclerca to bolo tretie víťazstvo v sezóne a siedme v kariére. Debut v F1 absolvoval 21-ročný Argentínčan Franco Colapinto, ktorý v monoposte Williamsu nahradil Američana Logana Sargeanta. Do prvých pretekov kariéry odštartoval z 18. pozície a napokon skončil na 12. mieste.Na čele priebežného poradia ostal Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, ktorý v Monze obsadil 6. miesto. Pred Norrisom má 62-bodový náskok. Red Bull sa udržal na čele Pohára konštruktérov, no pred McLarenom vedie už iba o osem bodov.Oba McLareny, prvý Norris i druhý Piastri si po štarte postrážili svoje pozície. Russell, ktorý štartoval z tretieho miesta, mal pred prvou pravotočivou zákrutou jemný dotyk, ktorý poškodil jeho predné krídlo. Krátko na to Piastri úspešne zaútočil na Norrisa a dostal sa na prvé miesto. Pred Brita sa následne dostal aj Leclerc. V prvom kole došlo aj ku kontaktu medzi Ricciardom a Hülkenbergom, ktorý mal kontakt aj s Cunodom, pre ktorého sa preteky predčasne skončili. Nemec vyviazol s poškodeným predným krídlom, ktoré chcel vymeniť v 6. kole, no nepripravení mechanici ho zdržali príliš dlho. Od komisárov dostal 10-sekundový trest za spôsobenie nehody a penalizácii (5 sekúnd) sa nevyhol ani Ricciardo za vytlačenie z trate.Russell vymenil poškodené predné krídlo v 12. kole a súčasne zmenil aj pneumatiky. Ricciardo si šiel odpykať trest v 18. kole, no vzápätí dostal ďalší (desaťsekundový), keďže mechanik sa dotkol jeho monopostu počas päťsekundovej penalizácie. Desaťsekundový trest dostal aj Magnussen za kontakt s Gaslym. V 35. kole bol na čele naďalej Piastri pred Leclercom, za ktorými bol s väčším odstupom Sainz. Piastri druhýkrát prezul v 39. kole, po návrate na trať bol na treťom mieste za Ferrari a s presvedčivým náskokom pred Norrisom.Medzitým sa odohrávali súboje o 4. miesto medzi bodovo najúspešnejšími pretekármi doterajšieho priebehu sezóny Verstappenom a Norrisom. Opotrebovanejšie pneumatiky súpera a aj systém DRS pomohli Britovi, ktorého to naštartovalo k útoku na pódiové priečky. Verstappen vzápätí druhýkrát prezul a zaradil sa späť na šieste miesto. Šance Ferrari na double klesli v 45. kole, keď Piastri predbehol Sainza. Cez Španiela sa neskôr dostal aj Norris, no Leclerc si na radosť talianskych fanúšikov udržal dostatočný odstup na Piastriho.Do konca šampionátu ostáva ešte osem súťažných víkendov. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 15. septembra v azerbajdžanskom Baku.