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Lecuona nahradí Bagnaiu na VC Portugalska v MotoGP

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Španielsky jazdec Iker Lecuona z tímu BK8 Gresini Racing MotoGP, nasledovaný brazílskym jazdcom Diogom Moreirom z tímu Pro Honda LCR, vedie svoj motocykel počas pretekov MotoGP v rámci Veľkej ceny Kataru na medzinárodnom okruhu Lusail neďaleko katarskej Dauhy, v nedeľu 8. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Dvadsaťšesťročný Lecuona jazdí za satelitný tím Ducati – Gresini, teraz bude tímovým kolegom úradujúceho majstra sveta Marca Marqueza.

Autor TASR
Madrid 16. novembra (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Iker Lecuona nahradí tento víkend na pretekoch MotoGP v Portugalsku zraneného Francesca Bagnaiu. Taliansky jazdec totiž nemôže pretekať pre zlomeninu nohy, informoval v pondelok jeho tím Ducati.

Dvadsaťšesťročný Lecuona jazdí za satelitný tím Ducati – Gresini, teraz bude tímovým kolegom úradujúceho majstra sveta Marca Marqueza. Ten môže v Portimau, počas predposledného pretekárskeho víkendu sezóny, obhájiť svoj titul.

Dvojnásobný majster sveta Bagnaia mal pred niečo vyše týždňom nehodu v šprintových pretekoch v Katare, keď ho z motocykla vyhodil Fermin Aldeguer. V dôsledku toho musel podstúpiť operáciu pravej nohy.
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