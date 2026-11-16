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Lecuona nahradí Bagnaiu na VC Portugalska v MotoGP
Dvadsaťšesťročný Lecuona jazdí za satelitný tím Ducati – Gresini, teraz bude tímovým kolegom úradujúceho majstra sveta Marca Marqueza.
Autor TASR
Madrid 16. novembra (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Iker Lecuona nahradí tento víkend na pretekoch MotoGP v Portugalsku zraneného Francesca Bagnaiu. Taliansky jazdec totiž nemôže pretekať pre zlomeninu nohy, informoval v pondelok jeho tím Ducati.
Dvadsaťšesťročný Lecuona jazdí za satelitný tím Ducati – Gresini, teraz bude tímovým kolegom úradujúceho majstra sveta Marca Marqueza. Ten môže v Portimau, počas predposledného pretekárskeho víkendu sezóny, obhájiť svoj titul.
Dvojnásobný majster sveta Bagnaia mal pred niečo vyše týždňom nehodu v šprintových pretekoch v Katare, keď ho z motocykla vyhodil Fermin Aldeguer. V dôsledku toho musel podstúpiť operáciu pravej nohy.
Dvadsaťšesťročný Lecuona jazdí za satelitný tím Ducati – Gresini, teraz bude tímovým kolegom úradujúceho majstra sveta Marca Marqueza. Ten môže v Portimau, počas predposledného pretekárskeho víkendu sezóny, obhájiť svoj titul.
Dvojnásobný majster sveta Bagnaia mal pred niečo vyše týždňom nehodu v šprintových pretekoch v Katare, keď ho z motocykla vyhodil Fermin Aldeguer. V dôsledku toho musel podstúpiť operáciu pravej nohy.