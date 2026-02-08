< sekcia Šport
Ledecká najrýchlejšia v kvalifikácii paralelného obráku
O nový rekord sa postarala 42-ročná Japonka Tomoka Takeučiová, ktorá sa ako prvá žena predstavila na siedmich zimných hrách za sebou.
Autor TASR
Livigno 8. februára (TASR) - Česká snoubordistka Ester Ledecká dosiahla najlepší súhrnný čas v nedeľnej kvalifikácii paralelného obrovského slalomu na ZOH 2026. Dvojnásobná úradujúca olympijská šampiónka vyhrala v Livigno Snow Parku obe kvalifikačné kolá a súhrnným výkonom 1:30,79 min ide do popoludňajšieho osemfinále z prvého miesta.
V Taliansku útočí 30-ročná Ledecká na zlatý hetrik, keď v tejto disciplíne získala zlato na ZOH 2018 v Pjongčangu i na ZOH 2022 v Pekingu. Okrem toho má v zbierke aj olympijské prvenstvo v alpskom lyžovaní, keď pred ôsmimi rokmi v Pjongčangu vyhrala super-G. Hneď za ňou skončila v kvalifikácii na druhej pozícii jej krajanka Zuzana Maděrová (1:31,48).
O nový rekord sa postarala 42-ročná Japonka Tomoka Takeučiová, ktorá sa ako prvá žena predstavila na siedmich zimných hrách za sebou. V kvalifikácii obsadila 22. priečku a do vyraďovačky sa neprebojovala.
