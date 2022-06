Ledecká takmer s istotou štartu v Eugene, Volkov úspešný návrat

Trnava 26. júna (TASR) - Daniela Ledecká triumfovala v sobotu v behu na 400 m prek. na MSR v atletike v Trnave. Čas 56,40 s by mal vďaka bonusovým bodom znamenať dokonca postup na júlové majstrovstvá sveta v americkom Eugene.



"Dúfam, že týmto časom som to teda potvrdila a že na tie majstrovstvá sveta odletím. A verím, že sa nám podarí formu načasovať tak, aby som sa na vrcholnom podujatí dostala pod hranicu 56 sekúnd," uviedla pre web Slovenského atletického zväzu Ledecká, ktorá potvrdila rolu favoritky pri neúčasti Emmy Zapletalovej.



Spokojný bol po svojom prvom vystúpení v Trnave aj Ján Volko. Najlepší slovenský šprintér pauzoval mesiac pre zranený sval, no vďaka trochu inému prístupu k liečbe mal z pohľadu tréningového procesu len minimálny výpadok. To potvrdil aj jeho výkon v behu na 100 m. V rozbehu finišoval po výrazne vypustenom závere za 10,64, vo finále potom podržal rýchlosť až do konca a dosiahol čas 10,36. "Ten čas je dokonca lepší, ako sme pred štartom tu v Trnave očakávali. A dáva veľký prísľub aj k ďalších štartom. Cítil som, že to má dobrý ťah a čo som sa stihol rozprávať z trénerkou Naďou Bendovou, tak chýbal tomu možno o niečo dlhší krok. Ale inak som maximálne spokojný. Najdôležitejšie je, že to noha vydržala," spokojne konštatoval Volko, za ktorým dobehol na druhom mieste Jakub Nemec za 10,69. Tretí finišoval Samuel Beladič za 10,78.



Radosť po dobehu neskrývala ani Viktória Forsterová. Ženskú stovku vyhrala za 11,51, v rozbehu sa jej dokonca podarilo zlepšiť svoje osobné maximum na 11,46. "Ten rozbeh mi vyšiel skvele. Už od štartu som cítila, že to je dobré. Do finále som síce išla s čistou hlavou a išla som si za titulom, čo sa aj podarilo," tešila sa Forsterová.



Na začiatku prvého dňa na MSR zaujal súboj o mužskú slovenskú jednotku na prekážkovej štvorstovke. Martin Kučera síce časom 50,56 nezabehol najlepší slovenský výkon roka, ten aj naďalej drží Matej Baluch, no udržal si na dištanc mladíkov vrátane Patrik Dömötöra, v cieľovej rovinke vystupňoval tempo a tešil sa ďalšieho slovenského titulu. Druhý dobehol Baluch za 50,89 a tretí Dömötör za 51,06. "Samozrejme, potešilo ma to, že som zase udržal tých mladých chalanov za sebou a proste bol to myslím si, že kvalitný výkon. Bude tam sto bodov bonus k tomu. Len ma mrzí, že to počasie pre nás štvorstovkárov v Trnave opäť veľmi nevyšlo. V protiľahlej rovinke fúkal silný vietor, takže som musel mierne upravovať môj bežecký rytmus," povedal Kučera. V rebríčku, ktorý určuje postupujúcich na európsky šampionát, je na postupovom mieste a vďaka sto bodom za titul slovenského majstra by mu miestenka do Mníchova ujsť nemala. A v hre je naďalej aj Baluch a Dömötör.