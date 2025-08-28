Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Šport

Ledecká v predpograme štvrtá v behu na 400 m prek. za 55,82

Na archívnej snímke slovenská atlétka Daniela Ledecká. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Ledecká sa v tejto sezóne zlepšila na 54,69 a bude štartovať na MS v Tokiu.

Autor TASR
Zürich 28. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Daniela Ledecká obsadila štvrté miesto v behu na 400 m prek., ktorý bol súčasťou predprogramu finále Diamantovej ligy v Zürichu. Zaznamenala čas 55,82.

Ledecká sa v tejto sezóne zlepšila na 54,69 a bude štartovať na MS v Tokiu. Miestenku si vybojovala na základe postavenia v rebríčku Svetovej atletiky. Jej krajanku Emmu Zapletalovú čakal večer súboj v rovnakej disciplíne o celkový triumf v Diamantovej lige. Preteky boli na programe o 20.35 h.

„Čas nehodnotím najlepšie, v závere mi došli sily. Po ôsmu prekážku to bolo fajn, ale záverečná stovka mi trochu ušla. Myslím si, že smerom k Tokiu to vieme ešte dotrénovať a čas ešte stlačím,“ zhodnotila svoje vystúpenie Ledecká podľa Top athletics.



Diamantová liga - finále v Zürichu, 2. deň:

Ženy

400 m prek. (predprogram): 1. Fatoumata Diallová (Portug.) 54,52 s, 2. Lena Wernliová (Švajč.) 55,02, 3. Eileen Demesová (Nem.) 55,11, 4. Daniela LEDECKÁ (SR) 55,82
