Ledecká vyhrala 1500 m voľný spôsob a získala šieste zlato na OH

ženy - 1500 m v.sp.:



1. Katie Ledecká 15:37:34 min, 2. Erica Sullivanová (obe USA) +4,07 s, 3. Sarah Köhlerová (Nem.) +5,57, 4. Ťien-ťia-che Wang (Čína) +9,03, 5. Simona Quadarellová (Tal.) +16,63, 6. Kiah Melvertonová (Austr.) +23,02, 7. Anastasia Kirpičnikovová (ROC) +23,04, 8. Maddy Goughová (Austr.) +28,47

Tokio 28. júla (TASR) - Americká plavkyňa Katie Ledecká získala na OH 2020 v Tokiu zlatú medailu na 1500 m v.sp. Zvíťazila časom 15:37,34 min s náskokom 4,07 sekundy pred krajankou Ericou Sullivanovou, bronz si vyplávala Nemka Sarah Köhlerová (+5,57 s).Svetová rekordérka Ledecká nedala súperkám vo finále žiadnu šancu. Viedla na všetkých medzičasoch v disciplíne, ktorá mala olympijskú premiéru. Dvadsaťštyriročná Američanka pridala do svojej zbierky piate individuálne a celkovo šieste zlato z OH. V Tokiu sa na stupne víťazov postavila druhýkrát, na 400 m v.sp. skončila druhá.Na tisícpäťstovke atakovala vlastný olympijský rekord, ktorý utvorila pred dvoma dňami v rozplavbách. Zaostala za ním o 1,99 s.