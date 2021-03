Ledecká zakázala slovo olympiáda, rada by si zahrala s Jágrom

Praha 26. marca (TASR) - Česká lyžiarka a snoubordistka Ester Ledecká už nechce vo svojom okolí počuť slovo "olympiáda". Svojej rodine, priateľom i médiám ho zakázala pod hrozbou pokuty. Namiesto neho sa u Ledeckých používa v súvislosti s budúcoročnými ZOH v Pekingu termín, ktorý sa osvedčil už pred tromi rokmi v Pjongčangu - "čínsky priateľák".



Ledecká ohromila v Kórejskej republike celý svet, keď ako pôvodne snoubordistka štartovala aj v alpskom lyžovaní a získala zlato v super-G. "Vždy, keď niekto spomenul slovo olympiáda, musel zaplatiť do pokladničky 10 eur. Nazbieralo sa tam dosť peňazí. Chcem to zaviesť opäť, aby boli peniaze na čokoládu a zmrzlinu," povedala Ledecká podľa portálu iDnes.cz.



Všestranná športovkyňa si chce naďalej rozširovať obzory a najnovšie by si rada zatrénovala na klzisku s Jaromírom Jágrom, ktorý je aktívny hráč i majiteľ hokejistov druholigového Kladna. Nedávno jej ako darček poslal korčule: "Už dlhšie hrávam na Play Station NHL a párkrát som stála na kolieskových korčuliach. Dúfam, že ma Jágr nechá odohrať nejaký zápas. Keď ma uvidí, určite zistí, že by bola škoda nevyužiť ma."