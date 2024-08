Ledecká zlatá na 800 m v.sp., zapísala sa do histórie

Plávanie - ženy:



800 m v. spôsobom, finále: 1. Katie Ledecká (USA) 8:11,04 min., 2. Ariarne Titmusová (Aus.) 8:12,29, 3. Paige Maddenová (USA) 8:13,00, 4. Simona Quadarellaová (Tal.) 8:14,55, 5. Isabel Goseová (Nem.) 8:17,82, 6. Lani Pallisterová (Aus.) 8:21,09, 7. Anastasiia Kirpichnikovová (Fr.) 8:22,80, 8. Erika Fairweatherová (N. Zél.) 8:23,27

Paríž 3. augusta (TASR) - Americká plavkyňa Katie Ledecká získala už deviatu zlatú medailu na OH, keď v Paríži triumfovala vo finále na 800 m v.sp.. Striebro si odniesla Austrálčanka Ariarne Titmusová, bronzový stupienok obsadila Američanka Paige Maddenová. Ledecká vyrovnala ženský rekord vo všetkých športoch v počte zlatých medailí na OH.Fenomenálna Američanka má po sobotňajšom triumfe už 14 olympijských medailí - 9 zlatých, 4 strieborné a jednu bronzovú. V Paríži má zatiaľ bilanciu 2-1-1. Historicky lepšiu bilanciu na OH majú iba bývalý plavec Američan Michael Phelps (23-3-2) a gymnastka Larisa Latyninová (9-5-4). Ledecká je prvá plavkyňa v histórii, ktorá získala štyrikrát zlato na OH v rovnakej disciplíne.