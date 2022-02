Ledecká zvíťazila v zjazde, Vlhová je za Shiffrinovou o 15 bodov

Výsledky sobotného zjazdu SP v Crans Montane:



1. Ester Ledecká (ČR) 1:30,17 min, 2. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,21 s, 3. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,42, 4. Priska Nuferová (Švaj.) +0,81, 5. Mirjam Puchnerová (Rak.) +0,98, 6. Joana Hählenová +1,11, 7. Michelle Gisinová (obe Švaj.) +1,12, 8. Marie-Michele Gagnonová (Kan.) +1,19, 9. Tamara Tipplerová (Rak.) +1,20, 10. Corinne Suterová (Švaj.) +1,22, ... 29. Petra VLHOVÁ (SR) +2,49



Celkové poradie SP (po 28 z 37 súťaží):



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1026 bodov, 2. VLHOVÁ 1011, 3. Sofia Goggiová 791, 4. Federica Brignoneová (obe Tal.) 786, 5. Sara Hectorová (Švéd.) 682, 6. Suterová 596



Poradie v zjazde (7 z 9):



1. Goggiová 422 bodov, 2. Suterová 357, 3. Ramona Siebenhoferová 302, 4. Mirjam Puchnerová (obe Rak.) 276, 5. Breezy Johnsonová (USA) 240, 6. Nadia Delagová (Tal.) 236, ... 41. VLHOVÁ 7

Crans Montana 26. februára (TASR) - Češka Ester Ledecká triumfovala v sobotnom zjazde Svetového pohára alpských lyžiarok. Vo švajčiarskej Crans Montane prekonala o 21 stotín sekundy Nórku Ragnhild Mowinckelovú, tretia skončila Rakúšanka Cornelia Hütterová s mankom 0,42 s. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová obsadila 29. priečku (+2,49 s) a ešte sa nedostala na čelo celkového poradia SP. K vedúcej Američanke Mikaele Shiffrinovej, ktorá neštartovala, sa však priblížila na rozdiel 15 bodov.Súťaž otvorila s jednotkou domáca spolufavoritka Lara Gutová-Behramiová, ale po skoku sa nezmestila do nasledujúcej bránky a preteky nedokončia. Ani líderka hodnotenia disciplíny Sofia Goggiová z Talianska nepredviedla svoju typickú agresívnu jazdu. Po ťažkom zranení nelyžuje v stopercentnej forme, hoci na ZOH 2022 v Pekingu získala striebro, jej strata narástla až na 1,47 sekundy a umiestnila sa v druhej desiatke výsledkovej listiny. V zjazde SP, ktorý dokončila, našla premožiteľku prvýkrát od 18. decembra 2020 a po ôsmich víťazstvách v sérii. Naopak, agresívne sa podarilo zajazdiť "obojživelníčke" Ledeckej. V tréningoch síce bola ďaleko za najrýchlejšími, ale v súťaži si držala líniu i vysokú rýchlosť a s číslom 8 prekonala Mowinckelovú.Dvadsaťšesťročná trojnásobná olympijská šampiónka, ktorá v Pekingu obhájila zlato na snouborde v paralelnom obrovskom slalome, dosiahla tretí triumf na podujatiach alpského SP. Predtým sa v prestížnom seriáli radovala v decembri 2019 v zjazde v Lake Louise a v decembri 2020 v super-G vo Val d´Isere. Slávi siedme pódiové umiestnenie.povedala Češka pre portál idnes.cz.Vlhová absolvovala prvé súťažné vystúpenie od triumfu v olympijskom slalome s číslom 20. Bol to len jej druhý štart v zjazde v tejto sezóne SP, v januári v Zauchensee skončila na 26. pozícii. Jej jazde chýbala istota, išla opatrne, no napriek tomu sa nevyhla zaváhaniam. Na každom medzičase naberala stratu, po dojazde sa zaradila na sedemnástu priečku, z pretekárok v cieli bola od nej v tom čase pomalšia jedine Slovinka Ilka Štuhecová. Slovenka klesla ešte o dvanásť miest a získala aspoň dva body.povedala pre RTVS 26-ročná Vlhová, ktorá si môže ďalšie body pripísať aj v nedeľnom zjazde (10.00 h).