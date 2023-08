Ledeckú delilo na 400 m prekážok od bronzu 13 stotín

Čcheng-tu 3. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Daniela Ledecká obsadila na 31. Svetových univerzitných hrách FISU v čínskom meste Čcheng-tu štvrté miesto vo finále behu na 400 m prekážok. Od bronzu ju delilo 13 stotín sekundy. Viktória Forsterová na 100 m prekážok i Ján Volko na 200 m bez problémov postúpili z rozbehov do piatkového semifinále.



"Bežala výborne, veľmi by som jej dopriala medailovú odmenu. Hoci sa jej od začiatku sezóny nedarilo podľa predstáv, stále sme verili, že sa to aj vzhľadom na kvalitnú prípravu konečne zlomí. Ďakujem Daniele za bojovnosť, aj štvrté miesto sa cení," povedala pre portál atletika.sk Ledeckej trénerka Katarína Adlerová.



Finálová účasť ušla Matejovi Baluchovi, ktorý v rovnakej disciplíne obsadil deviatu priečku. Hoci zaznamenal druhý najlepší čas kariéry 49,59 s, na postup do boja o medaily mu chýbali dve stotiny. "Tie dve stotinky ma, samozrejme, mrzia, lebo som túžil bežať vo finále. Chýbal mi kúsok šťastia, ale na druhej strane som si zabehol druhý najlepší čas v kariére po osobáku 49,56, čo je dôkaz, že sa držím vo forme. Myslím si, že sa nemám za čo hanbiť. Štart na Svetovej univerziáde je pre mňa ďalšia veľká skúsenosť," uviedol Baluch.



Forsterová vyhrala po utorkovom zisku striebornej medaily z klasickej stovky svoj II. rozbeh na 100 m prekážok. Dvadsaťjedenročná atlétka zabehla čas 13,11 s. Celkovo dosiahla tretí najlepší výkon spomedzi 29 pretekárok a zároveň má spomedzi súťažiacich najlepší osobný rekord 12,82 s spolu s Jyothi Yarrajiovou. "Ráno to bolo ťažké, lebo Viki spala iba tri hodiny, oddych po stovke bol kratučký. Zvládla to však v pohode a teraz bude dlhší čas na regeneráciu," dodala Adlerová.



Darilo sa aj Jánovi Volkovi, ktorý triumfoval v II. rozbehu na 200 m s časom 20,96 s. Zabezpečil si tak priamy postup do 24-členného semifinále, celkovo dosiahol 7. najlepší čas z 54 šprintérov. "Postupne sa vyrovnávame s klímou aj časovým posunom. Na rozbeh do súťaže to od Janka nebol zlý výkon. Verím, že v semifinále opäť zabojuje o postup," reagovala Volkova trénerka Naďa Bendová. Jakub Nemec finišoval vo svojom rozbehu štvrtý a semifinále mu ušlo o jedno miesto.