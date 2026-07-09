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Lee Kang-In by mal prestúpiť z Paríža Saint-Germain do Atletica Madrid
Lee Kang-In prišiel do Paríža v roku 2023 z RCD Mallorca.
Autor TASR
Paríž 9. júla (TASR) - Futbalový reprezentant Kórejskej republiky Lee Kang-In by mal prestúpiť z Paríža Saint-Germain do Atletica Madrid. Podľa agentúry AFP zinkasuje francúzsky šampión za 25-ročného útočníka odstupné 40 miliónov eur. V Atleticu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.
Lee Kang-In prišiel do Paríža v roku 2023 z RCD Mallorca. V drese PSG vsietil 16 gólov, získal tri francúzske tituly a dvakrát triumfoval s klubom v Lige majstrov. Po príchode trénera Luisa Enriqueho však stratil miesto v základnej jedenástke. V januári utrpel zranenie stehna, no stihol sa zotaviť do začiatku MS 2026, na ktorých kórejský tím nepostúpil zo základnej skupiny.
Lee Kang-In prišiel do Paríža v roku 2023 z RCD Mallorca. V drese PSG vsietil 16 gólov, získal tri francúzske tituly a dvakrát triumfoval s klubom v Lige majstrov. Po príchode trénera Luisa Enriqueho však stratil miesto v základnej jedenástke. V januári utrpel zranenie stehna, no stihol sa zotaviť do začiatku MS 2026, na ktorých kórejský tím nepostúpil zo základnej skupiny.