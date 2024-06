Lee získal zlato v skokoch z 10 m veže

ME v plaveckých športoch v Belehrade, skoky do vody:



synchronizované skoky mužov z 3 m dosky:



1. Alexis Jandard, Jules Bouyer (Fr.) 404,52 b., 2. Juan Pablo Cortes Zapata, Nicolas Garcia Boissier (Šp.) 379,08, 3. Kacper Lesiak, Andrzej Rzeszutek (Poľ.) 375,24







muži - 10 m veža:



1. Robbie Scott Lee (V. Brit) 489,45 b. 2. Carlos Camacho del Hoyo (Šp.) 432,70, 3. Ben Cutmore (V. Brit.) 429,90



Belehrad 23. júna (TASR) - Francúzi Jules Bouyer s Alexisom Jandardom získali na ME v plaveckých športoch v Belehrade zlatú medailu v synchronizovaných skokoch z 3 m dosky. V nedeľnom finále triumfovali so známkou 404,52 bodu. Striebro vybojovali Juan Pablo Cortes Zapata a Nicolas Garcia Boissier zo Španielska, bronz patrí Poliakom Kacperovi Lesiakovi a Andrzejovi Rzeszutekovi.Brit Robbie Scott Lee zvíťazil v skokoch z 10 m veže. V záverečnej disciplíne šampionátu triumfoval so známkou 489,45 b. Striebro získal Španiel Carlos Camacho del Hoyo a bronz vybojoval ďalší Brit Ben Cutmore.