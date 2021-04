Leeds šokoval City v nadstavení

Manchester 11. apríla (TASR) - Manchester City s prehľadom smeruje za ziskom titulu v anglickej futbalovej Premier League a pozornosť začína upriamovať na Ligu majstrov. Aj preto nastúpil v sobotnom zápase 31. ligového kola doma proti Leedsu United v pozmenenej zostave a nečakane prehral 1:2.



Kevin De Bruyne nebol ani na súpiske "Citizens", Riyad Mahrez presedel duel na lavičke, Ilkay Gündogan a Phil Foden zasiahli do hry iba ako náhradníci. Ich absenciu bolo cítiť, ligový nováčik v závere strhol víťazstvo na svoju stranu, hoci hral celý druhý polčas oslabený o vylúčeného stopéra Liama Coopera.



"Ľalie" sa stali prvým nováčikom, ktorý zvíťazil na pôde lídra Premier League od roku 2008, vtedy to dokázal Hull City na ihrisku Arsenalu. City pripravili štvrtú prehru v sezóne. O oba góly Leedsu sa postaral reprezentant Severného Írska Stuart Dallas. Prvý dal v 42. minúte a rozhodujúci zásah pridal po rýchlom protiútoku v prvej minúte nadstaveného času. "Hodnota tohto víťazstva narástla, pretože sme ho dosiahli v zápase, v ktorom sme museli ukázať charakter, snahu a osobnosť. Naozaj ma ohromilo, ako sa moji zverenci dokázali vzoprieť nepriazni osudu. Bola to rebélia. Hráči sa odmietli poddať súperovi," nadchýnal sa po zápase tréner Leedsu Marcelo Bielsa.



Kouč City Pep Guardiola si pripísal prvý neúspech v piatom meraní síl proti trénerovi Bielsovi, ktorého považuje za svoj vzor. Ako jediný z jeho zverencov skóroval mladík Ferran Torres v 76. minúte. "Zápas sme nekontrolovali. Nevytvorili sme dostatok príležitostí pre útočníkov. V záverečnej tretine duelu sme toho veľa nevymysleli. V závere zápasu sa môže stať čokoľvek, Leeds už potvrdil, že jeho rýchle prechody do útoku sú fantastické," zhodnotil zápas španielsky tréner, ktorého citovala agentúra AFP.



City teraz čaká odveta štvrťfinále Ligy majstrov. V Dortmunde nastúpi v stredu a z prvého súboja si prinesie náskok 2:1.