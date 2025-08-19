< sekcia Šport
Leeds United zdolal FC Everton 1:0 v 1. kole Premier League
O triumfe rozhodol v 85. minúte Lukas Nmecha z pokutového kopu.
Autor TASR
Londýn 19. augusta (TASR) - Futbalisti nováčika najvyššej anglickej súťaže Leedsu United zvíťazili v záverečnom dueli 1. kola Premier League nad Evertonom 1:0. O ich triumfe rozhodol v 85. minúte Lukas Nmecha z pokutového kopu.
Leeds United - FC Everton 1:0 (0:0)
Gól: 85. Nmecha (z 11 m)