Leeds United zdolal FC Everton 1:0 v 1. kole Premier League

.
Hráč Leedsu Jayden Bogle (uprostred) a futbalista Evertonu Carlos Alcaraz v súboji o loptu počas zápasu 1. kola anglickej Premier League Leeds United - FC Everton v Leedsi v pondelok 18. augusta 2025. Foto: TASR/AP

O triumfe rozhodol v 85. minúte Lukas Nmecha z pokutového kopu.

Autor TASR
Londýn 19. augusta (TASR) - Futbalisti nováčika najvyššej anglickej súťaže Leedsu United zvíťazili v záverečnom dueli 1. kola Premier League nad Evertonom 1:0. O ich triumfe rozhodol v 85. minúte Lukas Nmecha z pokutového kopu.



Premier League - 1. kolo:

Leeds United - FC Everton 1:0 (0:0)

Gól: 85. Nmecha (z 11 m)
.

