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Leeds získal bosnianskeho reprezentanta Muharemoviča

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Ilustračné foto. Foto: TASR

Bosniansky obranca zaujal v uplynulej sezóne výkonmi v drese Sassuola v Serie A. V Leedsi nahradí Pascala Struijka, ktorý v júni prestúpil do Brightonu za približne 20 miliónov libier.

Autor TASR
Londýn 17. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Leeds United získal bosnianskeho reprezentačného obrancu Tarika Muharemoviča z talianskeho Sassuola. Podľa britských médií zaplatil za 23-ročného stopéra približne 34 miliónov libier (cca 39,3 milióna eur).

Muharemovič, ktorý reprezentoval Bosnu a Hercegovinu na MS 2026, podpísal s nováčikom Premier League päťročný kontrakt. „Muharemovič je našou druhou letnou posilou a všetci v Leedsi ho vítame v klube v príprave na sezónu 2026/2027 v Premier League,“ uviedol klub vo vyhlásení.

Bosniansky obranca zaujal v uplynulej sezóne výkonmi v drese Sassuola v Serie A. V Leedsi nahradí Pascala Struijka, ktorý v júni prestúpil do Brightonu za približne 20 miliónov libier (23,1 milióna eur). Pred ním posilnil Leeds aj waleský útočník Harry Wilson, ktorý prišiel po vypršaní zmluvy vo Fulhame. Informovala agentúra AFP.
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