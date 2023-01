Leeds získal z Hoffenheimu útočníka Ruttera za rekordných 36 mil. eur

Londýn 15. januára (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Leeds United získalo z Hoffenheimu útočníka Georginia Ruttera. Francúzsky mládežnícky reprezentant prichádza do aktuálne 15. tímu Premier League za 36 miliónov eur, čo je nový klubový prestupový rekord.



Dvadsaťročný Rutter podpísal podľa DPA na Elland Road päťapolročný kontrakt. Je druhou posilou Leedsu v zimnom prestupovom období, pred ním klub angažoval aj rakúskeho obrancu Maxa Wöbera. Rutter ešte nebude mužstvu k dispozícii na stredajší duel 3. kola Pohára FA proti Cardiffu, prvýkrát by mal za Leeds nastúpiť až o týždeň v ligovom stretnutí s Brentfordom.



Rutter, ktorý môže hrať v útoku na hrotovej i krídelnej pozícii, si spravil dobré meno už počas pôsobenia vo francúzskom Rennes. Do Hoffenheimu prišiel vo februári 2021, pričom za nemecký klub strelil 11 gólov a pridal 11 asistencií v 64 zápasoch. "Som veľmi šťastný, že som tu a verím, že sa v Leedsi ešte zlepším po futbalovej stránke. Premier League je najlepšia liga na svete, venujem klubu celú moju energiu," povedal Rutter v rozhovore na twitterovom účte Leedsu.